「蛇」麼都平安！桃園消防邀民眾寫春聯防災迎新年

「蛇」麼都平安！桃園市龍潭消防分隊邀民眾寫春聯防災迎新年。（龍潭分隊提供）

2025/01/19 20:59

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是119消防節，春節將至消防安全不打烊！桃園市消防局第四大隊龍潭消防分隊舉辦「蛇麼都平安」宣導活動，因應農曆新年將至結合年節元素，邀請參與民眾一起在消防員自製的獨特方斗上寫單字春聯，以有獎徵答方式融合生活防火防災知識，現場還有扭蛋機、小小消防車及小小消防衣體驗，期盼更多民眾面對災害時能正確應變，進而幫助他人。

龍潭消防分隊在春節前夕，辦理這項有獎徵答防災宣導活動，融入蛇年元素，分成「蛇火平安報你災」、「墨染方斗學防火」及「扭出新意好過年」3個站宣導，在「墨染方斗學防火」直接讓民眾在特色方斗上揮毫寫春聯，有獎徵答提供小朋友喜愛的扭蛋機、穿著小小消防衣拍照打卡，讓小朋友十分新鮮嘗試，認識防災防火應變觀念，應景且富創意。

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龍潭消防分隊長莊易濃表示，此結合蛇年元素的防災宣導活動，讓民眾在方斗上看見一個特別設計的圖像、紀念品紅包袋還有拓印的環保提袋，希望大小朋友學習防火防災知識，扎根下一代，達到防災、防火防患未然目的。

「蛇」麼都平安！桃園市龍潭消防分隊邀民眾寫春聯防災迎新年。（龍潭分隊提供）

「蛇」麼都平安！桃園市龍潭消防分隊邀民眾寫春聯防災迎新年。（龍潭分隊提供）

「蛇」麼都平安！桃園市龍潭消防分隊邀民眾寫春聯防災迎新年。（龍潭分隊提供）

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