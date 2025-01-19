烏魚季結束！彰化漁民黃超群冬季捕獲2萬尾 年終獎金千萬

線西漁民黃超群在去年底至今年初，共捕獲2萬尾烏魚，「年終獎金」大豐收。（資料照）

2025/01/19 19:39

〔記者湯世名／彰化報導〕吃烏魚要等年底了！彰化縣線西漁民黃超群在去年底至今年初，共捕獲2萬尾烏魚後，也宣告這波烏魚季在今天正式結束，據縣議員賴清美了解，黃超群在這波冬季共捕獲2萬尾「烏金」，這個冬天彰化地區的烏魚幾乎讓他「全包了」，大賺近千萬元，「年終獎金」大豐收。

黃超群去年12月16日首度捕獲2500尾烏魚，這批烏魚體形碩大肥美，幾乎都是每尾6、7台斤的大尾烏魚，連帶濕的烏魚子每片重量也提高，算下來約200萬元進帳。才短短1天，黃超群又狂抓5500尾烏金，這波捕獲的烏魚，為他們帶來約350萬元的年終獎金。耶誕節晚間他又捕獲3000尾烏魚，在塭仔港開剖賣魚時都吸引大批民眾搶購，不久後又捕獲為數可觀的烏魚，但隨著數量愈來愈少，烏魚季也邁入尾聲。

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縣議員賴清美今天詢問後得知，黃超群這個冬天共捕獲2萬尾「烏金」，彰化西部海域的烏魚，大部分都讓他包了，年終獎金大賺近1千萬元。但隨著接近農曆春節，也宣告烏魚季正式結束，想要吃烏魚的要等今年年底了。

今年烏魚價格比照去年，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元之間，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元，烏魚殼在每台斤100元到150元之間。

漁民黃超群（右）在這個冬季共捕獲2萬尾烏魚後，這波烏魚季也宣告結束。（資料照）

黃超群這個冬季共捕獲2萬尾烏魚，大賺近千萬元，「年終獎金」大豐收。（資料照）

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