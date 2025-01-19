為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    烏魚季結束！彰化漁民黃超群冬季捕獲2萬尾 年終獎金千萬

    線西漁民黃超群在去年底至今年初，共捕獲2萬尾烏魚，「年終獎金」大豐收。（資料照）

    線西漁民黃超群在去年底至今年初，共捕獲2萬尾烏魚，「年終獎金」大豐收。（資料照）

    2025/01/19 19:39

    〔記者湯世名／彰化報導〕吃烏魚要等年底了！彰化縣線西漁民黃超群在去年底至今年初，共捕獲2萬尾烏魚後，也宣告這波烏魚季在今天正式結束，據縣議員賴清美了解，黃超群在這波冬季共捕獲2萬尾「烏金」，這個冬天彰化地區的烏魚幾乎讓他「全包了」，大賺近千萬元，「年終獎金」大豐收。

    黃超群去年12月16日首度捕獲2500尾烏魚，這批烏魚體形碩大肥美，幾乎都是每尾6、7台斤的大尾烏魚，連帶濕的烏魚子每片重量也提高，算下來約200萬元進帳。才短短1天，黃超群又狂抓5500尾烏金，這波捕獲的烏魚，為他們帶來約350萬元的年終獎金。耶誕節晚間他又捕獲3000尾烏魚，在塭仔港開剖賣魚時都吸引大批民眾搶購，不久後又捕獲為數可觀的烏魚，但隨著數量愈來愈少，烏魚季也邁入尾聲。

    縣議員賴清美今天詢問後得知，黃超群這個冬天共捕獲2萬尾「烏金」，彰化西部海域的烏魚，大部分都讓他包了，年終獎金大賺近1千萬元。但隨著接近農曆春節，也宣告烏魚季正式結束，想要吃烏魚的要等今年年底了。

    今年烏魚價格比照去年，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元之間，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元，烏魚殼在每台斤100元到150元之間。

    漁民黃超群（右）在這個冬季共捕獲2萬尾烏魚後，這波烏魚季也宣告結束。（資料照）

    漁民黃超群（右）在這個冬季共捕獲2萬尾烏魚後，這波烏魚季也宣告結束。（資料照）

    黃超群這個冬季共捕獲2萬尾烏魚，大賺近千萬元，「年終獎金」大豐收。（資料照）

    黃超群這個冬季共捕獲2萬尾烏魚，大賺近千萬元，「年終獎金」大豐收。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播