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    專車接送 彰美獅子會帶芬園7所國中小自強學童赴彰市挑鞋

    彰美獅子會成員為小朋友套量適合的鞋。 （彰美獅子會提供）

    彰美獅子會成員為小朋友套量適合的鞋。 （彰美獅子會提供）

    2025/01/19 20:23

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰美獅子會今天（19日）以專車接送，帶領芬園鄉7所國中小的自強學童到彰化市免費購鞋，小朋友開心選購喜歡、適合的鞋，滿足與幸福感溢於言表。

    彰美獅子會秘書蕭是程說，贈鞋的活動已持續辦理了11年，每年都贈送給彰化縣內不同鄉鎮的孩子，至今至少已送出千雙，今年在規劃對象時特別跟會長提議選擇芬園鄉，就是因為他們發現全鄉都沒有鞋店，而且資源較為貧脊，隔代教養家庭也多。

    彰美獅子會長郭彥賦指出，贈鞋活動的精神就是「一步一腳印」，特別封館讓孩子安心選購，希望孩子能放心自然選擇最適合的好鞋，能夠跑的快、跳的遠，充滿活力，充滿自信，今年更首開獅友愛心接送專車，讓每一位受推薦的孩子都能到店內選購。

    同安國小主任葉榮仁表示，芬園鄉要買鞋真的不簡單，都要到南投草屯或彰化市才能買到，經濟情況與舟車勞頓都是一大問題，感謝獅子會善行義舉，成長中的孩子，精力旺盛、愛跑跳，鞋子磨損率也相對較高，幫助孩子們在新年時穿上新鞋子，一雙鞋對於一個孩子甚至一個家庭都是極大的幫助。

    此次活動共再送出百雙好鞋，獅子會希望獲得新鞋的小朋友開心迎接新學期，踏實走出屬於自己的未來，同時未來有能力時，也能奉獻社會，讓愛深耕綿延。

    彰美獅子會今天以專車接送，帶領芬園鄉7所國中小的自強學童到彰化市免費購鞋。 （彰美獅子會提供）

    彰美獅子會今天以專車接送，帶領芬園鄉7所國中小的自強學童到彰化市免費購鞋。 （彰美獅子會提供）

    芬園鄉7所國中小的自強學童到彰化市免費購鞋，小朋友開心選購喜歡、適合的鞋。 （彰美獅子會提供）

    芬園鄉7所國中小的自強學童到彰化市免費購鞋，小朋友開心選購喜歡、適合的鞋。 （彰美獅子會提供）

    芬園鄉7所國中小的自強學童開心選購喜歡、適合的鞋，滿足與幸福感溢於言表。 （彰美獅子會提供）

    芬園鄉7所國中小的自強學童開心選購喜歡、適合的鞋，滿足與幸福感溢於言表。 （彰美獅子會提供）

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