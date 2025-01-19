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    宜蘭文化國中直笛團尾牙表演籌旅費 一圓赴日參賽音樂夢

    宜蘭文化國中直笛團最近參與企業尾牙演出，藉此訓練台風並籌措赴日旅費。（圖由文化國中提供）

    宜蘭文化國中直笛團最近參與企業尾牙演出，藉此訓練台風並籌措赴日旅費。（圖由文化國中提供）

    2025/01/19 20:58

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳文化國中直笛團去年拿下全國賽冠軍，下個月將代表台灣參加第5屆日本大阪國際木笛大賽，與各國樂團同台較勁，因出國比賽需要一筆龐大開銷，直笛團最近參與企業尾牙演出，藉此訓練台風及籌措旅費，精彩表演贏得滿堂彩。

    2007年創團的蘇澳文化國中直笛團，在老師謝玉珍指導下，結合校友、家長及社區資源，讓地處偏鄉孩子接受專業音樂訓練，成為音樂賽常勝軍，去年3月全國中小學音樂比賽直笛合奏組就得到特優第一名，創團18年來兩度赴日參賽，其中2009年奪得全日本直笛大賽最高榮譽「花村賞」，預計下個月8日第三度前往日本比賽。

    蘇澳文化國中直笛團共59名團員，此行有32人隨團出國比賽，外加7名帶團師長，合計39人，5天4夜團費估計172萬元，團員負擔72萬元，校方盼措籌100萬元，目前已籌到70萬元，還有30萬元缺口。

    蘇澳文化國中校友、立達國際電子公司董事長王立民，獲知學弟妹要赴日比賽，邀請母校直笛團在立達電子尾牙餐會表演及募款，17日晚間在礁溪寒沐酒店會場，直笛團吹奏去年世界棒球12強賽台灣隊應援曲「台灣尚勇」時，掀起活動高潮，與會來賓預祝他們再創佳績。

    校長李哲榮說，文化國中直笛團成員中，單親、隔代教養、原住民、新住民、低收入戶學生占60％，感謝校友會蔡惠玉女士等人大力支持，協助購置直笛樂器，讓樂團日益茁壯，一圓偏鄉孩子的音樂夢。

    宜蘭文化國中直笛團17日晚間參加企業尾牙時，吹奏「台灣尚勇」應援曲掀起活動高潮。 （圖由文化國中提供）

    宜蘭文化國中直笛團17日晚間參加企業尾牙時，吹奏「台灣尚勇」應援曲掀起活動高潮。 （圖由文化國中提供）

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