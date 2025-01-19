學測國文寫作 全教會：考生可能參考韓劇「非常律師禹英禑」

全教會評論教師群表示，今年題目有鑑別度，但命題基礎可能與泛科學「世上最孤獨的鯨魚「52赫茲」，你還獨自在唱寂寞的歌嗎？」、韓劇「非常律師禹英禑」有關。 （全教會提供）

2025/01/19 18:48

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測國語文寫作能力測驗，全國教師會科評論教師群表示，今年題目有鑑別度，但命題基礎可能與泛科學「世上最孤獨的鯨魚『52赫茲』，你還獨自在唱寂寞的歌嗎？」、韓劇「非常律師禹英禑」有關，考生如無追星相關經驗等恐無法深入發揮。

召集人、國立屏東高中老師李怡廷老師表示，兩題均取材於「泛科學」，「泛科學」屬於網路文章，第一大題知性題，考生只要掌握引文第3和第4段的正、負面影響，由此發揮即可；文本命題和善，但若學生無追星等相關經驗恐怕無法深入發揮。

請繼續往下閱讀...

至於情意題作文，李怡廷表示，比去年題目容易發揮，作答應先回答題目提問，再書寫別人不理解的、獨特的自己，若學生能將獨一無二轉為自己的價值，書寫就可以比較正面，但題目「關於52赫茲，我想說的是......」，題幹敘述應為「抒發感受與體悟」，而非「抒發想像」，「想像」一詞有誤導學生寫作方向之嫌。

李怡廷表示，命題基礎可能與泛科學「世上最孤獨的鯨魚『52赫茲』，你還獨自在唱寂寞的歌嗎？」、韓劇「非常律師禹英禑」有關，考生可能會參考韓劇「非常律師禹英禑」中的台詞，例如「我就像混入白鯨群裡迷路的一角鯨，在陌生的海洋裡跟我不熟悉的白鯨們一起生活，因為大家都跟我不一樣，所以我很難適應，也有很多鯨魚們討厭我。」

評論教師群包括建中老師蕭新玉、北一女老師吳玉如、新北市立明德高中老師曾筠庭、屏東高中老師蔡佩真。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法