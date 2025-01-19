台南德元埤、葫蘆埤雙埤迎春 歡迎遊客來走春

官田葫蘆埤在春節期間推出「雙埤迎春」系列活動。（記者楊金城攝）

2025/01/19 18:54

〔記者楊金城／台南報導〕過年到那裡走春？台南市柳營德元埤、官田葫蘆埤在春節期間推出「雙埤迎春」系列活動，有音樂表演活動和市集等，歡迎遊客來走春，感受滿滿年味。

台南市觀光旅遊局指出，柳營德元埤荷蘭村從 1月29日（年初一）至2月2日（初五），每日安排多場精彩街藝表演、幸福市集，並有「過年玩水發大財，錢水裝滿船」的玩法，帶遊客划獨木舟，體驗年節的特別「財氣」，每人300元，養生餐廳推出野菜牛奶鍋、福氣好運餐；初三、初四下午2點挑戰尋找園區中的「毛獸」和「特攝騎士」互動玩遊戲。

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官田葫蘆埤親水公園在1月30日（年初二）至初五也是熱鬧滾滾，有音樂表演與魔幻雜耍表演，園區的錢來也商店販售古早味零食、復古玩具及特色伴手禮，帶遊客體驗懷舊時光。2樓的山中央小舖推出限定春節套餐及合菜，遊客可享受美食邊欣賞湖畔美景。

南市觀旅局局長林國華表示，德元埤、葫蘆埤在春節不僅有雙埤迎春活動，更結合在地業者推出超值行春優惠方案，遊客並可串聯附近西拉雅官田遊客中心、隆田文資園區、烏山頭水庫、柳營吳晉淮音樂故事館等，到台南走春，開啟新年的好運旅程。

柳營德元埤荷蘭村的地標荷蘭大風車已整修完工。（南市觀旅局提供）

柳營德元埤春節推出「過年玩水發大財，錢水裝滿船」的玩法，帶遊客划獨木舟，體驗年節的特別「財氣」。（記者楊金城攝）

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