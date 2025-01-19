看齊「刈包吉」！台中民代連11年百桌宴寒士 還助媒合工作

台中市後車頭發展協會，今天連續11年席開百桌舉辦「歲末關懷尾牙宴」。（記者許國楨攝）

2025/01/19 20:50

〔記者許國楨／台中報導〕台北市「刈包吉」廖榮吉老先生多次舉辦千桌宴，讓街友寒冬中獲得些許溫暖，台中市後車頭發展協會榮譽理事長、市議員鄭功進，今天也連續11年席開百桌舉辦「歲末關懷尾牙宴」，讓寒士、耆老及清寒家庭能在年前感受年節氣氛、圍爐享幸福，現場也提供就業輔導，希望協助弱勢族群自力更生、早日脫貧。

鄭功進表示，受台北刈包吉回饋社會、關懷弱勢啟發，年輕也從基層工作做起，深知為生活掙扎辛苦的一面，選區內低收入戶就超過2000戶，加上耆老及單親等因素，都亟需各界伸出援手，年年堅持舉辦「歲末關懷尾牙宴」不僅提供一頓溫飽，也盼能結合各界資源，長期關懷、與社會重新接軌，能以自身力量維持生活所需。

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而活動曾因疫情改以物資發放，對於弱勢幫助相當侷限，也難以整合各團體資源提供深度協助，關懷尾牙宴仍是最佳平台，也感謝各界熱心贊助，資源一年比一年充足、面向更多元，包含市府各機關宣導品，農業局提供茂谷柑，台中市女子美容商業同業公會提供義剪服務、沐浴車協助儀容整潔，衛生所基本醫療諮詢。

另還有弘生堂中醫診所提供義診、就服處的工作媒合，各團體及善心人士認桌，捐贈愛心紅包，認捐米糕、湯包、太陽餅、肉圓等伴手禮，有錦隆印刷、佑崧建設、惠民扶輪社、網銀社會福利基金會、皮爾卡登寢具、台中禾馨婦幼診所等同心協力在年前送暖，過好年也盼為生活加油打氣。

後車頭發展協會總幹事鄭紹頡表示，活動長年舉辦也獲得一些實質回饋，如就業服務站曾在活動期間成功媒合單親媽媽找到工作，順利解生活困頓，未來除期盼繼續舉辦歲末年終圍爐活動，也會加強社會扶助資源，尋資源針對鄰里弱勢族群提供急難救助、冬令救濟等服務，要加大善的循環，建立東南區社會扶助網絡。

台中市街友關懷協會理事長何志成表示，感謝鄭功進議員及各界每年響應支持活動，許多街友都有流落街頭的故事，期盼大家能早日回歸社會，關懷尾牙宴是一個起始點，帶動各界資源及關注，不只提供所需物資，更重要的是創造機會、建立連結，讓更多需要被幫助的人自力更生，甚至變成能提供幫助的人。

現場有義剪服務。（記者許國楨攝）

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