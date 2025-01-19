大學學測Day 2 高雄有考生鈴響前翻動題卷遭扣2級分

學測明（20）日最後一天，考生應留意避免違規，若遭扣分損失慘重！（記者許麗娟攝）

2025/01/19 18:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今（19）日進行英文、國語文綜合能力、國語文寫作能力3科測驗，高雄考區今日大致狀況良好，但有仍有考生零星違規，如未帶應試證件正本、結束鈴後未停止作答、開始鈴響前翻動試卷等，遭扣1至2級分。

高雄市分別由高雄師範大學、中山大學、高雄大學負責三大考區試務。高師大第一考區的考場分別在高師大、高師大附中、中正高中及鳳新高中共4629人，今除了零星小違規外，未發生重大事件。另英文缺考105人、國綜缺考110人、國寫缺考137人。

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中山大學第二考區的考場在道明高中、高雄高中和高雄女中共計5220人，今日有4名考生未持應試有效證件正本應試，扣減其該節成績1級分；3名考生於結束鈴響畢未停止作答動作，經制止後停止，扣減1級分；2名考生於考試開始鈴響前，翻動題卷，扣減2級分。另英文缺考73人、國綜缺考77人、國寫缺考85人。

高雄大學第三考區考場分別在中山高中、左營高中、楠梓高中共3137人，今日試場秩序良好未有違規，僅有零星考生未攜帶符合規定的證件，急叩家人送來試場。另英文缺考83人、國綜缺考77人、國寫缺考97人。

明（20）日還有數學B、社會等2個考科，考生應留意天氣變化隨時增減衣物保暖、提早出門避免塞車；檢查確認攜帶規定證件、應考文具；尤其禁止攜帶行動電話、具通訊功能之穿戴裝置或其他電子通訊器材進入試場。

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