桃園平鎮運動公園啟用首週爆棚 草皮破損、違停混亂惹民怨

桃園平鎮運動公園啟用首週，各遊戲場出現爆棚人潮。（記者李容萍攝）

2025/01/19 18:34

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府斥資近9000萬元在台66快速道路與國道1號橋下辦理平鎮運動公園遊戲場景觀改善工程，13日熱鬧啟用，此一全齡皆可使用的自然探索遊戲場啟用首週吸引大批人潮前往各遊戲區遊玩，但有家長質疑部分遊戲設施出現破損擔心有危險，居民也抱怨周邊道路違停嚴重，警方接獲檢舉前往開單拖吊。市府工務局今（19）日回應，因為人潮集中使用造成設施毀損，已要求廠商進場處理，並將與相關單位會勘設法改善停車問題。

桃園市議員王珮毓表示，新開公園是美事，但服務處近日接到很多家長反映，兒童滑草場草皮損破損、盪鞦韆有裂縫，擔心孩子遊戲時會生危險，雖說工務局回應遊具檢驗沒問題，民眾疑慮必須正視，還有公園啟用後，停車空間不足，周邊交通混亂，也因民眾亂停車，往公園道路進出大塞車，居民出入不便。她要求市府趕快妥善規畫交通動線和停車需求，園區週休假日派員巡視遊戲區安全，警方派員交通疏導。

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工務局景觀工程說明，平鎮運動公園遊戲場設施都符合國家標準CNS規定，滑草區、鞦韆設施都是檢驗合格才開放，研判可能人潮過量或不當使用，才造成草皮裸露損壞，將盡速修復，鞦韆縫隙是施工冷縫設計，安全無虞，工務局已要求業者這1個月內派員駐守現場處理應變，另外，近日會邀集交通局相關單位會勘尋求改善交通畫線、停車問題。

平鎮警分局也說，平鎮運動公園開放後，尤其這兩天週休假日吸引眾多人潮前往，因公園停車場汽車只有55格，且周邊道路小，民眾亂停車造成塞車，警方連日接到檢舉到場累計開出近40張罰單，違規臨時停車處300元以上600元以下罰鍰，違規停車處600元以上1200元以下罰鍰，併排停車處汽車駕駛人2400元罰鍰；警方已派員先設置禁停交通錐，因應寒假、春節連假將至，除派員加強疏導停車場進場的車流，將針對周邊嚴重影響交通秩序車輛予以勸離及取締，請民眾遵守交通規則及維護用路人安全。

桃園平鎮運動公園啟用首週，各遊戲場出現爆棚人潮。（記者李容萍攝）

桃園平鎮運動公園啟用首週，各遊戲場出現爆棚人潮。（記者李容萍攝）

桃園平鎮運動公園啟用首週，各遊戲場出現爆棚人潮。（記者李容萍攝）

桃園平鎮運動公園啟用首週，草皮出現裸露損壞。（記者李容萍攝）

平鎮警方派員加強平鎮運動公園的交通秩序維護，除加強開單取締並擺放交通錐嚴禁違規停車。（記者李容萍攝）

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