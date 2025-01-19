周春米和監護年少歲末圍爐 鼓勵「認真過好每一天」

屏東縣長周春米和監護兒少歲末圍爐，關心每一位小朋友。（屏東縣政府提供）

2025/01/19 18:43

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（19日）於東港佳珍海產餐廳，舉辦縣長監護兒少歲末圍爐活動，氣氛十分溫馨。

屏東縣長周春米表示，此次活動非常感謝詠江教育基金會捐贈兒少新春紅包及禮物、佳珍海產餐廳全額贊助餐費及場地，讓照顧者及孩子可以享用美食佳餚。她並向在場所有幫忙照顧著孩子們的寄養爸爸、寄養媽媽、機構人員們說「辛苦了！」。

請繼續往下閱讀...

周春米表示，很高興能和各位大、小朋友一起在春節前圍爐團聚，非常感謝所有寄養家庭及機構的工作人員，在無數個白天與黑夜裡，不辭辛勞地照顧著這群可愛的孩子，不僅讓他們有個溫暖的避風港，也讓他們在充滿愛的環境裡成長茁壯。

周春米說，照顧孩子一點都不容易，像是6歲以下的孩子，需要投入全神的時間與體力，一秒都離不開孩子身旁，就像照顧著小小幼苗一樣必須細心呵護；對於國小到國中階段的孩子，需要陪伴孩子面對課業、同儕、情緒行為發展等種種的挑戰，照顧者精神上的壓力更是不容小覷。

隨著孩子逐漸成長、進入青春期，伴隨著可能是強烈自主權的衝撞以及想掙脫體制的反抗，此時孩子需要的不是責備與批評，而是需要感同身受的傾聽與陪伴，「當父母的你們很不容易，當孩子的你們更不簡單！」；這些日子可能艱難、可能坎坷，但大家一起攜手向前，永不放棄。

周春米也為孩子們加油打氣，她表示，雖然每個孩子的出生背景及成長過程大不相同，但緣分使大家成為一家人，就要相互扶持、相互照顧。「認真過好每一天，為自己的行為負責，這是人生很重要的一件事情，縣長媽媽期待未來的你們能做對的事、做負責任的事，有一天你們也能在社會上閃閃發光，成為對社會有貢獻的人」。

縣府社會處說明，除在春節前舉辦圍爐團聚，每年暑假、學年轉換之際，縣長媽咪會邀請這些照顧的國高中及大學孩子們，在暑假期間和孩子們一起聚會、談談生涯、給予指引，陪伴孩子們成長。

屏東縣長周春米和監護兒少歲末圍爐，一一發給小朋友們紅包。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法