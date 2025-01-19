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    學測國寫考「52赫茲」 高雄考生舉「霸凌」談排擠

    學測第2天結束，自然組考生率先解脫。（高雄大學提供）

    學測第2天結束，自然組考生率先解脫。（高雄大學提供）

    2025/01/19 18:12

    〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今（19）日第2天最後一科考國語文寫作能力測驗，今年分兩大題，要考生寫出公眾人物與粉絲的「擬社會互動」特徵及正、負面影響；另一題為「關於52赫茲，我想說的是……」，高雄考生認為題目貼近生活，不難發揮。

    在「擬社會互動」部分，道明高中考生蘇宇昕提到一些網紅在網路上做出誇張舉動，可能引起兒童模仿等負面影響，希望政府要有年齡規範分級。

    正義高中考生吳家宜提到，公眾人物可讓粉絲找到人生方向，但也可能讓一些心智上較無判斷力的人模仿不當行為，另也有粉絲會出現過激行為、窺探偶像私生活造成困擾等，她認為公眾人物應樹立良好形象，粉絲也應該要有判斷力，才能讓「擬社會互動」達到最大效益。

    至於「關於52赫茲，我想說的是……」，道明高中考生蔡健恩虛構國小學生被霸凌的故事，因被同儕認為「不一樣」受到排擠，但每個人都有獨特的地方，「不一樣也沒關係」，再回首時獲得開朗心境。

    道明高中董姓考生則以人與人相處的交談互動，以及興趣、愛好、想法，呼應題幹，要找到與自己同頻率的人。

    學測第2天考完國寫後，考生陸續步出試場。（中山大學提供）

    學測第2天考完國寫後，考生陸續步出試場。（中山大學提供）

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