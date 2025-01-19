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    用「食」力說話！ 福興宮寒假成長營上百學童化身「美食探險家」

    西螺福興宮寒假成長營，今年「世界美食大冒險」為主題，讓上百位學童化身美食探險家，從異國風味料理製作，了解世界各種飲食文化及意義。 （西螺福興宮提供）

    西螺福興宮寒假成長營，今年「世界美食大冒險」為主題，讓上百位學童化身美食探險家，從異國風味料理製作，了解世界各種飲食文化及意義。 （西螺福興宮提供）

    2025/01/19 20:44

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣西螺福興宮每年寒暑假都為國小學童舉辦「太平媽成長營」，迄今已進入第33屆，本週末營隊登場，今年以「世界美食大冒險」為主題，讓上百位學童化身美食探險家，從異國風味料理製作，了解世界各種飲食文化及意義。

    福興宮成長營已邁入第33屆，每年寒暑假號召大學生舉辦，由於營隊的好口碑，每每開放報名就造成秒殺風潮。如今年寒假成長營甫開放報名，限額150名半小時內就額滿，相當搶手。

    本週末上百名學童齊聚，廟方表示，此次營隊核心主題為「世界美食大冒險」，帶領小朋友們用「食」力探索各地不同文化。先以農曆春節為主，帶領大家認識年菜文化，更將其延伸至國際，認識不同國家對於新年，都有什麼樣的美食。

    廟方表示，異國美食DIY的部分，讓大哥哥、大姐姐們帶領小朋友動手做，同時了解如日本、美國、韓國等飲食，更介紹其特殊的飲食文化；不少小朋友樂喊「下次一定要參加」、「太好玩了」。

    福興宮董事長楊文鐘表示，成長營已經成為地方年度的重要活動，為孩子打造了寓教於樂的學習環境。將秉持傳承信仰與文化的使命，將太平媽祖信仰融入於生活。

    西螺福興宮寒假成長營，今年「世界美食大冒險」為主題，讓上百位學童化身美食探險家，從異國風味料理製作，了解世界各種飲食文化及意義。 （西螺福興宮提供）

    西螺福興宮寒假成長營，今年「世界美食大冒險」為主題，讓上百位學童化身美食探險家，從異國風味料理製作，了解世界各種飲食文化及意義。 （西螺福興宮提供）

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