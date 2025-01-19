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    基隆聯宏社區都更卡關 市府研擬推危老重建專案加速規劃

    基隆都市發展處長謝孝昆表示，今年參考新北市經驗，研擬推動「都市危險建築物重建專案計畫」，盼順利完成都更規劃。 （記者盧賢秀攝）

    基隆都市發展處長謝孝昆表示，今年參考新北市經驗，研擬推動「都市危險建築物重建專案計畫」，盼順利完成都更規劃。 （記者盧賢秀攝）

    2025/01/19 18:11

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府在去年4月花蓮大地震後，將仁愛區聯宏社區列為震災後的危險建築物，並貼上黃單進行列管。市府都市發展處長謝孝昆表示，為協助推動都市更新，市府專案都更辦公室迅速進駐該社區，不過由於基隆市容積率的限制，今年參考新北市經驗，研擬推動「都市危險建築物重建專案計畫」，盼順利完成都更規劃。

    根據市府統計，基隆市屋齡在30年以上的房屋佔比高達48％，平均屋齡也在30餘年左右，相較於鄰近城市，更具推動都更的急迫性。為此，市府去年成立專案都更辦公室，全力推進都市更新。目前，安樂區的安樂一期國宅都更案已完成招商，信義市場都更案也進行中。

    聯宏社區受損嚴重，該社區原為海砂屋，在地震後地下室鋼筋裸露、外牆龜裂情況加劇，危險性大增。聯宏社區占地約7745平方公尺（約2300多坪），共有284戶，目前已有8成住戶簽署更新意願書。不過，依《都市計畫法台灣省施行細則》辦理容積率計算，基準容積率上限為480％，而容積獎勵上限僅50％。部分居民質疑，基隆市為何無法像台北市，針對海砂屋提供額外的30％容積獎勵。對此，謝孝昆指出，基隆為省轄市，法規限制難以與直轄市台北相比。

    謝孝昆說，因聯宏社區有急迫危險性，市府正參考新北市推動危老建築專案的經驗，研擬「都市危險建築物重建專案計畫」，藉由包括建照與都審流程精進、容移代金機制，以及推動都更法令，以提升容積獎勵，加速都市更新腳步。

    謝孝昆表示，市府將於今年4至5月舉辦社區座談，針對海砂屋危老專案進行說明，讓居民與不動產業者對都更計畫建立信心，吸引優質業者參與投資，共同提升居住安全與環境品質。

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