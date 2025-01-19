學測國文寫作引言52赫茲鯨魚 學習王科技：易寫難精

「學習王科技、勝選學習顧問」評論老師韓曌表示，今年作文題目非常開放，「易寫難精」。（記者林曉雲攝）

2025/01/19 17:40

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今日最後一節考國語文寫作能力測驗，作文以52赫茲的鯨魚為引言，要考生抒發想像，寫出自己獨特的52赫茲。「學習王科技、勝選學習顧問」評論老師韓曌表示，過往國寫題或是二選一給明確的方向，或是提供考生「道具」如冰箱，今年題目非常開放，引言也短了很多，要求考生抒發情及意寫作，考生恐寫的太發散，無法有效收束，易淪於不知所云，簡言之是「易寫難精」。

第二大題的作文題幹引言稱，有頭鯨魚一生下來，聲音的音頻就比較高，有52赫茲這麼高，別的鯨魚聽不到牠的聲音，也聽不懂牠的意思，科學家希望能找到其他的52赫茲鯨魚，據說後來真的有人發現一群52赫茲在同時鳴唱，命題指也許每個講述的動物故事，其實說的都是自己的故事，許多人因為52赫茲鯨魚，說了屬於自己的故事，要考生以「關於52赫茲，我想說的是…」為題，抒發想像寫作文。

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韓曌指出，今年第二大題太自由，考生易寫難精，乍看之下很易寫，但容易淪於陷阱，

此外，第一大題則是改寫自泛科學「擬社會互動」的本質與其引發的社會問題一文，韓曌表示，從108年新課綱開始的大考，國寫第一大題多是要考生對現象提出看法，但今年考題卻要考生拿掉自我，採客觀的觀察，正負面都要寫入，考生一不小心就恐與成績A擦身而過，且國寫題以時間致勝，如第一大題影響答題時間，第二大題寫作時就會亂了手腳。

韓曌認為，作文題考情意題，考生要確立題旨，遣詞造句要圍繞著題旨，先訂定好自己的主題題意，才不會太發散而被帶著走。

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