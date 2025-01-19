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    學測國文非選難度上升 須理解文意並依框架提自己看法

    114學測19日第2科考國文國綜，考生普遍認為非選擇題偏難。（記者林承鴻攝）

    114學測19日第2科考國文國綜，考生普遍認為非選擇題偏難。（記者林承鴻攝）

    2025/01/19 19:59

    〔記者林承鴻／台北報導〕114學測第2天（19日）第2科考國文國綜，考生普遍認為非選擇題偏難，除須讀懂文章，更得依內文討論框架提出自己的看法。考生表示今年文言文與白話文比例和往年差不多，但有些題目不好理解，以MBTI出題是亮點之一。

    台北市中正高中陳同學覺得題目很難，文言文和白話文比例平均，文言文比例沒有預期高，白話文雖多但結構也比較複雜，需要多一點時間完整理解文意。劉同學認為題目相較歷屆考題偏簡單，雖然閱讀測驗文章偏長但內容都滿簡單的，赤壁賦題組有點難度，但認真看就寫得出來，她也笑稱和朋友有「實力差距」。

    泰北高中黃同學覺得非選題比較難，對文言文比較不熟，文言文跟白話文比例跟平常練習差不多，比重沒有比較重，有題組以MBTI出題，比較接近日常生活。李同學則認為將西遊記融入在手寫混合及非選題組滿特別的，有耳目一新的感覺。

    靜修高中李同學認為非選擇題偏難，尤其〈虯髯客傳〉題組討論「概念框架」，必須理解題組討論內容後提出個人看法，有相當難度；文章較長需要花比較多時間閱讀，生活化題目較少，許多題目都要提出考生個人看法，不太有時間能寫完再回過頭檢查。

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