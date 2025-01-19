遊學太子爺駐駕南投克明宮 背後有段神明情義相挺玄奇故事

南投克明宮闊別7年後，再度邀請遊學太子爺駐駕，背後有段神明情義相挺的玄奇故事。（記者張協昇攝）

2025/01/19 17:48

〔記者張協昇／南投報導〕主祀關聖帝君的南投縣竹山鎮克明宮，闊別7年後，今（19日）天再度邀請遊學太子爺前來駐駕，現場並發送紅包，吸引200多名信眾參與。其實遊爺會再度駐駕克明宮，背後有段神明間情義相挺的玄奇故事，透過克明宮主委楊非武娓娓道來，令人嘖嘖稱奇。

由民俗專家廖大乙奉祀的遊學太子爺，50年來駐駕全國各地1102間宮廟。2017年南投縣竹山鎮克明宮籌辦全鎮300年首度大建醮，為了超度境內亡魂，該宮計畫走訪鎮內包括百姓公廟、萬應公廟等151間大小廟宇，稟報各路神祇、大眾爺參加，並召來亡魂超薦。

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據克明宮主委楊非武表示，惟當時宮方擲筊邀請鎮內9間宮廟各路鑑醮神明協助，均未獲允筊，卻只有駐駕的遊學太子爺允筊願意協助，並深入包括位在偏遠山區的太極峽谷百姓公廟召魂，醮典結束後，當年竹山及鹿谷死亡車禍即大幅減少，讓宮方對於情義相挺的遊學太子爺相當感恩，由於關聖帝君重情義，今年在執筊請示關聖帝君獲允筊後，再度邀請遊學太子爺前來駐駕，並於昨天舉行駐駕儀式。

昨天遊學太爺完成駐駕儀式後，即有不少信徒前來參拜，現場也發送紅包及遊爺帽子、背包，大年初一並將發送114個紅包及368個壽桃給信眾，另外大年初一到初九開放擲筊，將有9面純金金牌和60個紅包，讓幸運的信眾帶回家。

南投克明宮主委楊非武（右）感恩7年前舉辦百年建醮時，民俗專家廖大乙（左）奉祀的遊學太子爺情義相挺，再度邀請遊爺駐駕。，（記者張協昇攝）

南投克明宮遊學太子爺駐駕，現場發送遊爺帽子及背包。（廖大乙提供）

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