為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    遊學太子爺駐駕南投克明宮 背後有段神明情義相挺玄奇故事

    南投克明宮闊別7年後，再度邀請遊學太子爺駐駕，背後有段神明情義相挺的玄奇故事。（記者張協昇攝）

    南投克明宮闊別7年後，再度邀請遊學太子爺駐駕，背後有段神明情義相挺的玄奇故事。（記者張協昇攝）

    2025/01/19 17:48

    〔記者張協昇／南投報導〕主祀關聖帝君的南投縣竹山鎮克明宮，闊別7年後，今（19日）天再度邀請遊學太子爺前來駐駕，現場並發送紅包，吸引200多名信眾參與。其實遊爺會再度駐駕克明宮，背後有段神明間情義相挺的玄奇故事，透過克明宮主委楊非武娓娓道來，令人嘖嘖稱奇。

    由民俗專家廖大乙奉祀的遊學太子爺，50年來駐駕全國各地1102間宮廟。2017年南投縣竹山鎮克明宮籌辦全鎮300年首度大建醮，為了超度境內亡魂，該宮計畫走訪鎮內包括百姓公廟、萬應公廟等151間大小廟宇，稟報各路神祇、大眾爺參加，並召來亡魂超薦。

    據克明宮主委楊非武表示，惟當時宮方擲筊邀請鎮內9間宮廟各路鑑醮神明協助，均未獲允筊，卻只有駐駕的遊學太子爺允筊願意協助，並深入包括位在偏遠山區的太極峽谷百姓公廟召魂，醮典結束後，當年竹山及鹿谷死亡車禍即大幅減少，讓宮方對於情義相挺的遊學太子爺相當感恩，由於關聖帝君重情義，今年在執筊請示關聖帝君獲允筊後，再度邀請遊學太子爺前來駐駕，並於昨天舉行駐駕儀式。

    昨天遊學太爺完成駐駕儀式後，即有不少信徒前來參拜，現場也發送紅包及遊爺帽子、背包，大年初一並將發送114個紅包及368個壽桃給信眾，另外大年初一到初九開放擲筊，將有9面純金金牌和60個紅包，讓幸運的信眾帶回家。

    南投克明宮主委楊非武（右）感恩7年前舉辦百年建醮時，民俗專家廖大乙（左）奉祀的遊學太子爺情義相挺，再度邀請遊爺駐駕。，（記者張協昇攝）

    南投克明宮主委楊非武（右）感恩7年前舉辦百年建醮時，民俗專家廖大乙（左）奉祀的遊學太子爺情義相挺，再度邀請遊爺駐駕。，（記者張協昇攝）

    南投克明宮遊學太子爺駐駕，現場發送遊爺帽子及背包。（廖大乙提供）

    南投克明宮遊學太子爺駐駕，現場發送遊爺帽子及背包。（廖大乙提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播