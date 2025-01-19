拚垃圾減量！ 屏縣今年補助家戶購買家用廚餘機

在補助家戶購買家用廚餘機前，屏東縣長周春米表示，縣府已先購買3萬個瀝水廚餘桶，免費發送給民眾。（記者羅欣貞攝）

2025/01/19 17:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕拚垃圾減量，提高資源回收率，屏東縣政府宣布，今年除將補助各鄉鎮公所共採購34台資源回收車外，也預計以家戶為單位補助家用廚餘機，初步規畫約補助4成、最高不超過6000元，將在今年婦女節前公布補助計畫。

屏縣前年（2023年）資源回收率約50.5%，遠低於全國平均值60.3%；環保局表示，為展現資源循環零廢棄的決心，去年8月起與各公所清潔隊攜手強力執行垃圾破袋檢查，垃圾分類合格率從去年上半年度的47％提升到目前75%；雖去年全年屏縣資源回收率統計還未出爐，但預料會比前年高，今年還將祭出新措施繼續拚回收率。

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屏東縣長周春米今天在里港國中主持全縣年終大掃除誓師大會時公布相關措施；周春米表示，今年將補助各鄉鎮公所共採購34台資源回收車，經費由環境部核定1800萬，加上縣府自籌款共4300萬元，盼解決資源回收車量能不足問題。

在廚餘處理上也將有「好康」推出，周春米表示，縣府極力解決垃圾過量問題，減輕焚化爐負擔，除了目前已經採購3萬個瀝水廚餘桶，免費發送給民眾外，也將補助家戶購買家用廚餘機，呼籲縣民共同為垃圾減量努力。

屏東縣政府環保局進一步說明，目前全國有3個縣市補助民眾購買廚餘機，屏東縣預計今年加入，詳細補助辦法及金額預計婦女節前公佈，初步規畫以家戶為單位，約補助4成、最高不超過6000元，希望民眾在生活中養成良好的垃圾分類習慣，確保資源回收物、廚餘能夠確實進入資源循環體系，從源頭避免資源錯置情形。

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