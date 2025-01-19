嘉市大業實中不只考試評量 學習慶典展現態度、多元成果

大業實中秋、冬學季學習慶典，讓學生展現無人機、AI自走車等學習成果。（大業實中提供）

2025/01/19 18:18

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市大業實驗國民中學近日舉辦秋、冬學季學習慶典，由學生與教師討論，統籌規劃如班級發表、闖關、AI自走車「比武競賽」等活動，多元呈現學生學習態度，多方面展現學生學習成果。

大業實中校長陳明君表示，學校整合課綱破碎知識，以主題式學習，幫助學生跨域整合，而每學期的學習評量分數，除舉行期中考、期末考，春夏秋冬都會舉辦學習慶典，讓老師納入學期評分，其中學習慶典占比約40%。

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陳明君說，傳統評量學生的學習多以紙筆測驗、單一成績評量，大業實中每個學季還舉行學習慶典，由學生會統籌規劃內容，學生與老師討論評量的項目由老師評分，並邀請家長與學生在活動後提出反饋與反思，透過如學生廟宇走讀學習歷程、日本見習學習省思、校慶課程紀錄等，呈現學生的學習過程、省思與成長。

大業實中秋、冬學季學習慶典18日舉行，以「拾米」為主題，規劃7年級親子學習闖關、8年級班級發表、9年級無人機障礙賽，還有整合學科學習的「筆武大賽」、AI自走車「比武競賽」等活動，學習過程中學習團體合作、表達論述與實作能力，培養學生未來獨立生活，終身學習。

大業實中透過學習慶典，讓學生主導可展現學習成果的評量方法。（大業實中提供）（記者王善嬿攝）

學生透過學習慶典表達論述自己的學習歷程與成果。（大業實中提供）（記者王善嬿攝）

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