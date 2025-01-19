搭捷運「這1款包」最自私！掀一票網共鳴：上下班時間最多

捷運「後背包」亂象又出現了，讓不少網友感到困擾。示意圖。（資料照）

2025/01/19 21:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕搭捷運時經常有告示牌提醒，如有攜帶「後背包」的乘客，請改用手提。不過有網友發現，後背包亂象又頻繁出現了，甚至連車廂通道都被堵住，許多人在不經意就造成其他乘客的困擾，讓原PO大嘆，現在不分男女老少都有這種壞習慣。貼文曝光，引起許多網友討論。

網友在PTT論壇發文，曾經遇到2位乘客背對站著，但是他們的後背包卻把通道整個卡死，經過時還要大聲喊「不好意思借過一下」，而對方依舊在滑手機絲毫沒有察覺，導致上下車的乘客都感到相當憤怒，讓原PO無奈說，「因為背後沒長眼睛啊，這就算情有可原？」

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原PO認為，無論背包多大多小，都有可能在不經意之間磨蹭到周遭乘客，還有人會背著超大型背包搭捷運，進入車廂後完全沒在管會不會撞到其他人，讓大家看到都要自行保持距離實在是很困擾。對此原PO也好奇，「後背不改前背或手拿的原因是什麼？」

貼文曝光，引起一票網友共鳴，「我一直認為背包不前揹的人很自私跟白目，所以擋到我的路時，我也不會客氣的撞過去」、「其實就是懶而已，大背包卸下跟重新背上很麻煩」、「背後面那些都故意的啦」、「這觀念宣導多久了，總是有人裝作沒聽到」、「台灣風俗是以造成他人不便為樂」。

另外，也有網友認為，「如果背包很重有筆電的時候，我是不會往前背的，因為筆電的關係也不會擺地上怕被踢到，背包設計的關係往前背人會很不舒服需要用背來分散重量壓力，但我不會站平常位置，會站不會擋到人的位置就是」、「它的設計本來就是『後』背，不然幹麻不叫前背包」。

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