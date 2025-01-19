36年沒斷過！金馬影后謝盈萱國中母校 舞蹈成果發表會來了

彰安國中舞蹈班成果發表會以「One, Two, Three, Go！」為主題，三個年級的同學全員登場，展現學習成果。（圖學校提供）

2025/01/19 19:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰安國中是彰化縣第一所設立舞蹈班的國中，36年來持續深耕舞蹈教育，培養無數人才，連金馬影后謝盈萱也是校友。今年的舞蹈成果發表會將於1月23日在員林演藝廳舉行，校方希望讓更多人看見這群熱愛舞蹈的學生，在舞台上綻放光彩，感受舞蹈藝術的魅力。

今年發表會將帶來11支舞碼，涵蓋優雅的芭蕾、充滿想像的現代舞，以及剛柔並濟的民俗舞，展現學生的努力與熱情。特別的是，學生們親自參與編舞創作，透過肢體語言傳達個人情感與想法，從西方芭蕾的細膩到東方仕女的婀娜，從現代舞的無限想像到豪情俠客的瀟灑，為觀眾帶來視覺與心靈的雙重享受。

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彰安國中舞蹈班屢屢在比賽中奪冠，今年更拿下全縣學生舞蹈比賽雙料第一，獲得國中A團體丙組現代舞特優及古典舞優等的肯定，將代表彰化參加全國賽。

校長曹建文表示，今年發表會以「One, Two, Three, Go！」為主題，集結全體師生的創意與努力，三個年級的學生將齊聚舞台，展現學習成果。

指導老師蕭家盈則指出，這場發表會不只是舞蹈演出，更是學生展現成長與創意的舞台。演出內容多元，包括夢幻芭蕾《The Dream》、輕盈靈動的民俗舞《傣・竹》、現代感十足的《變格》，以及活潑俏皮的《媛影嬉翩躚》。此外，學生初試啼聲的創作《意態交匯》與《Fight！面對》，透過肢體展現年輕世代對挑戰的掙扎與人際關係的碰撞，情感深刻，引人共鳴。

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