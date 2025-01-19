就愛在台灣度冬 「土豆鳥」小辮鴴今年再創新高

今年觀察全國土豆鳥超過1.6萬隻，雲林逾1.3萬，雙雙創下紀錄，令鳥友們驚喜。（吳崇漢提供）

2025/01/19 17:02

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣野鳥學會、農業部生物多樣研究所（簡稱生多所）今（19）日在水林誠正國小，舉辦小辮鴴（土豆鳥）普查活動，來自全國各地鳥友志工，超過200人參與，普查結果全國約1萬6029隻，且雲林縣占1萬3829隻，雙雙創下17年新高，讓許多鳥友又驚又喜。

小辮鴴分布於歐亞大陸及北非，每年11月至隔年2月飛至台灣度冬，中部平原農耕區為牠的主要度冬地，因為來的時侯恰好是雲林縣花生（台語：土豆）採收期，收成後農民會引水灌溉，水田成為牠們覓食之地，因此被稱為「土豆鳥」，因其叫聲像貓叫，也被稱為「田貓仔」。

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雲林縣野鳥學會2009年起開始推動縣內土豆鳥普查，2012年生多所加入一起辦理，更將普查範圍擴大至雲林以外縣市，盼更精準掌握來台灣度冬的土豆鳥族群。

今年普查進入第17年，一早全國志工同步開始普查，在誠正國小內，更有土豆鳥彩繪、猜猜樂等活動，中午時各地一一回傳資料，初步統計全國觀測到1萬6029隻，雲林1萬3829隻、彰化1651隻、嘉義328隻、台中146隻、宜蘭71隻、花蓮4隻，全國總數增加2917隻，雲林縣增3109隻，雙雙再創歷年之最，其中被稱為「土豆鳥故鄉」的雲林縣元長鄉，觀測到6027隻，令鳥友們驚喜不已。

雲林縣野鳥學會理事吳崇漢表示，約9成土豆鳥都會在雲林度冬，根據觀察可能是因雲林縣大多為農田，因此土壤內有蚯蚓、蟲等，加上平原地形較平坦，造就適合牠們度冬的環境，尤其由旱田轉為水田的地方更能見到其蹤影，甚至土豆鳥還會繞過秧苗插入之處，捕捉蟲子吃。

生多所生態性經營組長林瑞興表示，土豆鳥普查原是公民活動，生多所加入行列後，希望將活動更具科學及標準化，經過10多年普查後，其實有不少人漸漸關心生態，更產生連結，將土豆鳥轉化為在地品牌及資源，因此讓農民們知道生物與環境的關係，也出現了極大轉機，對於生態而言更有效益。

今年觀察全國土豆鳥超過1.6萬隻，雲林逾1.3萬，雙雙創下紀錄，令鳥友們驚喜。（吳崇漢提供）

今年觀察全國土豆鳥超過1.6萬隻，雲林逾1.3萬，雙雙創下紀錄，令鳥友們驚喜。（吳崇漢提供）

今年觀察得全國土豆鳥超過1.6萬隻，雲林逾1.3萬，雙雙創下紀錄，令鳥友們驚喜。（記者李文德攝）

「土豆鳥」小辮鴴約9成都在雲林縣度冬，是冬季限定景象，不少鳥友志工今展開普查。（記者李文德攝）

「土豆鳥」小辮鴴約9成都在雲林縣度冬，是冬季限定景象。（記者李文德攝）

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