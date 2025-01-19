陳亭妃攜手議員、善士寒冬送暖 近5000戶受惠

立委陳亭妃攜手多位議員及各界愛心人士募集物資，舉辦「2025愛在台南寒冬送暖過好年」關懷弱勢活動，近5000戶受惠。（圖由陳亭妃、陳怡珍聯合服務處提供）

2025/01/19 17:07

〔記者王姝琇／台南報導〕立委陳亭妃攜手多位議員及各界愛心人士募集物資，舉辦「2025愛在台南寒冬送暖過好年」關懷弱勢活動；範圍擴及原台南市6區、永康區及曾文區，近5000戶受惠。

此次募集物資包含白米、玉米粒罐頭、精鹽、醬油、沙拉油、衛生紙、牙膏、牙刷等，共近5000份，捐贈原台南市六區、永康區及曾文區的弱勢家庭。陳亭妃說，寒冬送暖已是服務處每年重要公益傳統，透過議會、企業與公益團體合力，將愛心送到每個角落，期待更多人投入公益行列。

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議員陳怡珍特別感謝多個熱心贊助單位的支持，其中台灣省會計師公會捐贈超過1000包白米，冰點空調冷氣公司也慷慨捐出1000包白米，展現企業善心。北區、中西區發放處提供日嘉視障按摩服務，台灣府城隍廟提供中西區場地支持，讓活動更順利，期讓更多弱勢家庭感受到社會溫暖。

台灣省會計師公會副理事長吳岳峰說，公會連續19年舉辦公益活動，但曾因無法直接接觸需要幫助的第1線對象而面臨挑戰，感謝陳亭妃委員與陳怡珍議員的大力協助，讓愛心得以直達基層。

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