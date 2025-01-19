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    首頁　>　生活

    邁入30年！ 彰化家扶義賣燈籠1/20開跑

    彰化家扶今年義賣燈籠從明天起開跑，第一站是和美鎮東谷路的田園生活廣場。（資料照）

    彰化家扶今年義賣燈籠從明天起開跑，第一站是和美鎮東谷路的田園生活廣場。（資料照）

    2025/01/19 17:05

    〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，邁入第30年的彰化家扶中心義賣燈籠又來了，今年將從1月20日開跑，義賣到2月12日元宵節，彰化縣據點共有40處陸續開賣，希望能夠突破去年的400萬元，再創歷史新高，為家扶兒籌得生活、教育、醫療及才藝培訓上足夠的基金。

    彰化家扶中心主任王震光表示，今年義賣燈籠從明天起開跑，第一站是和美鎮東谷路的田園生活廣場，將從早上9點義賣到晚間7點，緊接著各個據點也將依日期陸續開賣；整個義賣日期從1月20日到2月12日元宵節當晚，希望大家以實際行動關懷家扶兒。

    家扶公關專員林滿麗說，去年義賣燈籠從大年初一至元宵節，彰化縣共有40個義賣點，民眾熱烈響應，不少人或公司行號一捐就是5萬、10萬元，元宵節晚間在鹿港頂番婆踩街義賣，收入也高達8萬元。最終總收入400萬元，創下29年來新高，其中彰化市曉陽路、民族路口的「老担」，共賣出112萬餘元，也創下歷年來所有攤位最高收入紀錄。

    家扶統計，2022年大年初一至十五日元宵節義賣燈籠收入為225萬元，比2021年大減163萬元；2023年全縣義賣總收入高達295萬元；2024年在各界熱情響應下收入高達逾400萬元，創29年來新高。

    彰化家扶義賣燈籠，彰化市曉陽路、民族路口的「老担」是義賣主力。 （資料照）

    彰化家扶義賣燈籠，彰化市曉陽路、民族路口的「老担」是義賣主力。 （資料照）

    彰化家扶去年義賣燈籠總收入高達400萬元，創歷史新高。（資料照）

    彰化家扶去年義賣燈籠總收入高達400萬元，創歷史新高。（資料照）

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