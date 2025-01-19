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    台南昆和之友會寫春聯活動特別 義賣作品籌25.8萬助學

    台南市議員陳昆和（左一）捐出自己的書法作品。（記者楊金城攝）

    台南市議員陳昆和（左一）捐出自己的書法作品。（記者楊金城攝）

    2025/01/19 20:17

    〔記者楊金城／台南報導〕春節將至，台南市昆和之友會今天（19日）邀請書法名師在佳里區揮毫寫春聯，特別的是將部分書畫作品義賣，所得用於助學和弱勢家戶，捐助妙惠居士林課後輔導、金唐殿上元燈慈善會、小秀才教育關懷學堂，讓寫春聯活動格外溫馨。

    這是台南市議員陳昆和、昆和之友會首度舉辦寫春聯書畫作品義賣活動，連同義賣品一元競標，今天總共募得25萬8000元，愛心活動成績不錯。

    活動邀請書法家曾遜祥、林忠佐、吳庚寅、王美淇、郭金保、陳建男、陳進發等人，現場揮毫贈送春聯給民眾，並邀請社區及學校才藝表演、吃湯圓，提前感受過年熱鬧氣氛。昆和之友會理事長陳中正等人為一元競標，賣力推薦和喊價。

    關懷弱勢的義賣活動更獲得多位書法家提供書畫作品響應。麻豆產業園區商協進會理事長陳福松當場以3萬元認購1幅水墨畫；陳昆和是花蓮師專畢業，當過小學美術老師，書法功力已屬大師級，他也捐出4件書法作品。

    陳昆和說，他出身清寒家庭，靠努力從教師轉任律師，深知弱勢家庭的困境，他當選議員後更希望將服務層面擴大，支持者成立昆和之友會就是希望集結眾人小愛成就大愛，照顧更多人。

    台南市昆和之友會今天（19日）邀請書法名師在佳里區揮毫寫春聯，議員陳昆和（ 左一）也現場寫春聯。（記者楊金城攝）

    台南市昆和之友會今天（19日）邀請書法名師在佳里區揮毫寫春聯，議員陳昆和（ 左一）也現場寫春聯。（記者楊金城攝）

    昆和之友會舉辦寫春聯活動，邀請社區及學校才藝表演，炒熱氣氛。（記者楊金城攝）

    昆和之友會舉辦寫春聯活動，邀請社區及學校才藝表演，炒熱氣氛。（記者楊金城攝）

    台南市昆和之友會今天舉辦書法名師揮毫寫春聯，並捐出書畫作品義賣，現場展出。（記者楊金城攝）

    台南市昆和之友會今天舉辦書法名師揮毫寫春聯，並捐出書畫作品義賣，現場展出。（記者楊金城攝）

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