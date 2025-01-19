台南新化「虎埤泛月」新亮點開箱 水岸步道、探索露營區啟用

台南新化「虎埤泛月」三粒亭廣場、水岸步道、探索露營區等新亮點開箱。（記者劉婉君攝）

2025/01/19 17:10

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新化虎頭埤風景區為台灣第一水庫，新整修完成的「虎埤泛月」新設施，今（19）日由市長黃偉哲等人與身障團體代表開箱，可以漫遊水岸步道欣賞湖光水色，也可在豐富的自然生態間露營。

運用虎頭埤既有山水地形及節點打造完成的東岸探索露營區與雨豆樹廣場、三粒亭廣場、南洋杉廣場等，於新春前落成啟用，除了適合親子、樂齡，也有無障礙環境，配合今天的開箱活動，現場還有態導覽、植栽綠生活手作體驗及特色市集等，讓民眾體驗在虎頭埤自然生態下，逛市集、野餐、健行、休憩及露營等活動。

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黃偉哲表示，虎頭埤已有超過150年的歷史，近年市府積極與交通部觀光署及西拉雅國家風景區管理處合作，優化周邊設施，包括前完工的全齡式地景遊憩場，以及今天開箱的露營場、環境生態遊憩設施，盼讓遊客徜徉在山水之間，也歡迎大家在春節9天連假期間，到虎頭埤一遊。

社團法人臺南市無障礙協會理事長林昭坤與台南市脊髓損傷者協會理事長歐國欽等人，也到場體驗無障礙環境，2人對現場的無障礙坡道、廁所等設施規劃表示肯定，也期待未來能再增加無障礙的釣魚區及露營區，讓輪椅族、行動不便的朋友也能到「台南後花園」虎頭埤休閒度假。

觀光旅遊局長林國華表示，春節期間29日至2月2日，觀旅局在「台南三埤」虎頭埤、德元埤及葫蘆埤風景區，推出應景的「2025三埤迎春-蛇宓都好玩」活動，歡迎民眾一起來走春。

台南新化「虎埤泛月」三粒亭廣場、水岸步道、探索露營區等新亮點開箱。（記者劉婉君攝）

台南新化「虎埤泛月」三粒亭廣場、水岸步道、探索露營區等新亮點開箱。（記者劉婉君攝）

台南新化「虎埤泛月」三粒亭廣場、水岸步道、探索露營區等新亮點開箱。（記者劉婉君攝）

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