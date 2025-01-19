蘆洲水溝蓋橡皮墊致人滑倒骨折 顏蔚慈籲加強巡檢維護行人安全

日前有民眾的母親行經新北市蘆洲區民族路110號前，不慎踩到覆蓋在水溝蓋上的橡皮墊滑倒，導致骨盆閉鎖性骨折。（圖擷取自「我是蘆洲人 LoveLuzhou」臉書粉專）

2025/01/19 19:24

〔記者羅國嘉／新北報導〕日前有民眾的母親行經新北市蘆洲區民族路110號前，不慎踩到覆蓋在水溝蓋上的橡皮墊滑倒，導致骨盆閉鎖性骨折，事件一出引發行人安全疑慮。市議員顏蔚慈表示，公所應加強巡檢與維護公共通行空間，尤其針對積水或濕滑問題，需及時處理，避免類似事件再次發生；蘆洲公所回應，行為人設置造成民眾受傷需負法律相關責任，未來也會針對水溝佔用部分，加強宣導及巡查。

據臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」發文，有網友表示，該處水溝蓋上鋪有一層塑膠墊，再覆蓋一層橡皮墊，兩層材料之間因積水而變得非常滑，導致家母不慎跌倒受傷。家屬質疑，排水設施上為何要鋪設塑膠與橡皮墊，並呼籲相關單位檢討設置的必要性，以避免類似意外再次發生。

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顏蔚慈指出，近期因天氣濕冷，加上積水或油漬堆積，容易導致公共空間濕滑，增加跌倒風險。她說「過年期間，民眾行色匆忙，如果路面有油漬或濕滑情況，對年長者的影響尤其嚴重。」強調區公所應優先針對市民反映的危險區域，進行排查，並盡速處理問題，避免危險情況持續存在。

她表示，公所也應先釐清涉事設施是否屬於公家單位管理，並根據責任歸屬進行維護處理。雖然大多數人行道屬於公家管理，問題不大，但位於私人大樓下的公共通行空間，常因建商當初使用的材質不當，而導致下雨天滑倒意外頻傳。

顏蔚慈呼籲，相關主管機關在建案審查階段，應對地面材質提出更嚴格的要求，確保選用防滑材質，降低事故發生的風險；除了硬體設施的檢查與維護，宣導工作同樣重要，期望透過公私單位共同努力，全面提升公共通行空間的安全與便利性。

蘆洲公所表示，水溝屬公共設施，若有損壞公所將立即進行相關處置；另若有民眾通報，或配合水溝清理發現違規堆置或佔用等情形，影響安全則涉及違反道交條例、影響環境衛生涉及違反廢清法，公所將通報主管機關要求行為人立即清除，若無改善將依法告發並依廢棄物清理。此外，行為人堆置放物品，造成民眾受傷，則需負法律相關責任，未來也會針對水溝佔用部分，加強宣導及巡查，避免相關類似情形發生。

新北蘆洲水溝蓋橡皮墊致人滑倒骨折，目前公所已派清潔隊清除。（記者羅國嘉攝）

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