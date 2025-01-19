寒冬送暖傳愛心 嘉義縣小英之友會助弱勢兒童

嘉義縣小英之友會捐贈物資到安仁家園。（記者林宜樟攝）

2025/01/19 16:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年節將至，為讓弱勢孩童在寒冷的冬季感受溫暖，嘉義縣小英之友會今天到六腳鄉安仁家園舉辦「寒冬送暖活動」，為安仁家園38位弱勢生送上關懷與幫助。

嘉義縣小英之友會今天到安置弱勢孩童的安仁家園贈送物資，理事長陳澤嘉說，希望能讓社會的溫暖傳遞到需要的角落，讓弱勢兒童感受到愛與支持，呼籲社會各界踴躍捐贈耐保存的生活物資給安仁家園，如洗髮精、洗衣粉、尿布等，幫助孩子們獲得穩定的基本生活保障，在安全溫馨的環境中快樂成長。

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安仁家園感謝小英之友會及善心團體的協助，活動發放的物資正是家園所需，在年節前收到援助，深感溫暖和鼓舞。

陳澤嘉說，捐贈物資有尿布、衛生紙、洗衣粉、沐浴乳、洗髮精雞蛋、海產與紅包等，由小英之友會全國總會擔任指導單位，攜手嘉義縣小英之友會、鑫溶水產、新豐國際開發有限公司吳駿邑董事長、正鑫水產、鴻茂畜牧場、朱財平理事、阿美鳳梨、陳大倉、湯光一及詩情花園渡假村等共同捐贈，熱心志工投入協助；未來小英之友會將持續舉辦更多公益活動，邀請社會各界參與，為需要幫助的民眾帶來更多希望與力量。

嘉義縣小英之友會到安仁家園關懷孩童。（記者林宜樟攝）

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