學測國綜出跨科題 全教會：結合數學與文學

學測國語文綜合能力測驗，全教會評論教師群認為， 考生對作品的理解與應用，遠比對文化常識（作者、國學）的理解更重要。（圖由全教會提供）

2025/01/19 16:42

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第2節考國語文綜合能力測驗，全國教師會評論教師群認為，今年考出跨科題，第4題改寫自知名數學家丘成桐的「數學和中國文學的比較」，將數學和文學並談，以數學邏輯推論為基礎，提及「詩經」，結合數學與文學的閱讀，類此命題方式扣合15篇古文， 考生對作品的理解與應用，遠比對文化常識（作者、國學）的理解更重要。

召集人、國立屏東高中老師李怡廷表示，試題特色除了跨科題之外，第13至14題提到最近很夯的MBTI人格類型，屬於具有新意且結合生活情境的考題。

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此外，建中老師蕭新玉表示，第15至19題引用並改寫中國作家田曉菲的作品，這部分建議大考中心在改寫段落應註明章節出處，雖題目結合白話文及「赤壁賦」，但文章最後一段引用「短歌行」無法對照蘇子「萬物終歸不變」的議論，語意無法銜接，且題數太多、占分比高（占10分）。

北一女老師吳玉如認為，第18、24、32題的提問方式簡略，語意不完整，無法測試學生是否理解文意；新北市明德高中老師曾筠庭表示，混合題為第32至36題，配分為24分，除了單選題外，亦包括填充表格、問答，侷限於「框架」的概念為問題核心，考驗學生抽絲剝繭的能力。

屏東高中老師蔡佩真表示，今年考題有不少配合15篇古文來命題，提醒老師以後教學需使用較深化或開拓的方式來引導學生，但沒有考國學常識已成為近年的常態，國學常識在課程上被列為必選修，考試與教學似乎有矛盾。

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