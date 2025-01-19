為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學測國綜出跨科題 全教會：結合數學與文學

    學測國語文綜合能力測驗，全教會評論教師群認為， 考生對作品的理解與應用，遠比對文化常識（作者、國學）的理解更重要。（圖由全教會提供）

    學測國語文綜合能力測驗，全教會評論教師群認為， 考生對作品的理解與應用，遠比對文化常識（作者、國學）的理解更重要。（圖由全教會提供）

    2025/01/19 16:42

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第2節考國語文綜合能力測驗，全國教師會評論教師群認為，今年考出跨科題，第4題改寫自知名數學家丘成桐的「數學和中國文學的比較」，將數學和文學並談，以數學邏輯推論為基礎，提及「詩經」，結合數學與文學的閱讀，類此命題方式扣合15篇古文， 考生對作品的理解與應用，遠比對文化常識（作者、國學）的理解更重要。

    召集人、國立屏東高中老師李怡廷表示，試題特色除了跨科題之外，第13至14題提到最近很夯的MBTI人格類型，屬於具有新意且結合生活情境的考題。

    此外，建中老師蕭新玉表示，第15至19題引用並改寫中國作家田曉菲的作品，這部分建議大考中心在改寫段落應註明章節出處，雖題目結合白話文及「赤壁賦」，但文章最後一段引用「短歌行」無法對照蘇子「萬物終歸不變」的議論，語意無法銜接，且題數太多、占分比高（占10分）。

    北一女老師吳玉如認為，第18、24、32題的提問方式簡略，語意不完整，無法測試學生是否理解文意；新北市明德高中老師曾筠庭表示，混合題為第32至36題，配分為24分，除了單選題外，亦包括填充表格、問答，侷限於「框架」的概念為問題核心，考驗學生抽絲剝繭的能力。

    屏東高中老師蔡佩真表示，今年考題有不少配合15篇古文來命題，提醒老師以後教學需使用較深化或開拓的方式來引導學生，但沒有考國學常識已成為近年的常態，國學常識在課程上被列為必選修，考試與教學似乎有矛盾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播