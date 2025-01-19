學測國綜課內選文比重近年最高 高中師估中偏難：重閱讀與思辨

高中教師分析學測國綜考題。（記者楊綿傑攝）

2025/01/19 16:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測次日次科考國綜，闈場高中教師提到，今年考題課內選文比重為近年最高，且深度廣度兼具；內容著重閱讀評量，素材多樣，從詩經談到數學，從日本俳談到北宋畫論；還將近年流行的MBTI性格測驗與先秦儒道性格作結合。試考生則認為，試題較少直接評量知識的記憶題，有大量文本判讀及閱讀理解，擷取訊息與長文閱讀素養很重要，考題整體來說中偏難。

大考中心副主任黃璀娟指出，重點課文選用的部分，第15至19題改寫自田曉菲《赤壁之戟》，內容連結杜牧七言絕句〈赤壁〉、曹操〈短歌行〉與蘇軾〈赤壁賦〉，以不同時代的韻文深入赤壁意象，做文學思考；第28題則聚焦〈桃花源記〉桃源傳說，擴至山水畫精神及桃源圖；第30至31題從袁宏道〈晚遊六橋待月記〉擴及明代文人旅遊與出版的關係。

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黃璀娟提到，全卷80%考察篇章閱讀理解能力，不只文言文，現代文學各式文類均備，另也展現文學與不同文化的交互作用，如第13題至14題以司馬遷《史記》中引其父司馬談〈論六家要旨〉，將儒、道視為性格互異，另也透過《孟子》、《論語》的文句，與MBTI邁爾斯-布理格斯性格進行討論，相隔2000年的思潮在不同領域對話與交會。

混合題型部分，仍維持去年1個大型題組形式，取材自唐人傳奇〈虯髯客傳〉、《西遊記．14回》及「概念框架」說明，但將多重文本置換成1篇3人對話，有助減輕考生閱讀負擔，以學術探究的情境，讓學生自行設計途徑、蒐集證據、獲得結果，符合探究實作精神。

試考生則認為，考題白話文佔比偏高，文言文的文本較少生僻字詞，亦少有晦澀難懂文章，但有許多跨文本解讀的題目，考生須於多篇文本間擷取訊息並加以比較綜整，才能順利作答。鑑別重點在於能否正確理解文意、仔細閱讀選項，否則容易因誤讀而失分。

台北市高中國文科教師群分析，今年考題是以古典力為概念框架，延伸至文化力，以多重文本結合文學與生活情境，重整合能力，15篇精典古文要熟，還要接觸其延伸的方向，強調思辨能力外，也有跨域的考題，多題圖表判讀，鑑別度高，難度屬於中偏難。

高中教師指出，時事題包括第3題的聶華苓：愛荷華寫作中心；混合題的「你們不打遊戲去看西遊記」，時下熱銷的網路遊戲「黑悟空」；特色題為第13至14題以MBTI測驗的心理學結合司馬談〈論六家要旨〉分析儒道性格，是新穎題型。整卷基本題大約佔20%、素養題佔80%。

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