學測國綜靈活 全中教：用MBTI分析孟子性格入題

學測國綜靈活，全中教評論教師團隊表示，用MBTI分析孟子性格入題，新穎靈活。（全中教提供）

2025/01/19 16:38

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測第2節考國語文綜合能力測驗，全國高級中等學校教育產業工會（全中教）評論教師團隊表示，總字數與去年相當約1萬2千字，整體中偏易，相較於去年，引文材料的白話文比例增加，難易度可望下降。

召集人、國立彰化高中老師許家瑞表示，今年考出MBTI四項度性格類型、以數學家丘成桐的將數學與文學並談的觀點、以「虯髯客傳」及「西遊記」古典小說討論「概念框架」等均有新意；鑑別度中等，多數題型偏重閱讀與理解，選擇題共33題，閱讀題組有21題、占比63％；考題也有跨領域、古今輝映的題型亮點。

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許家瑞分析，傳統15篇古文僅「赤壁賦」、「桃花源記」、「晚遊六橋待月記」、「虯髯客傳」及文化基本教材「論語」、「孟子」入題；第13至14題以近年流行的MBTI入題，分析歷史人物及論語、孟子的思想性格，以及經典課文文句，不僅要讀懂說明文字，還要能連結所學，靈活新穎，能讓學生了解到人性的古今通用處。

此外，許家瑞舉例，第4題以數學家丘成桐將數學與文學並談的文章，考閱讀理解測驗；第9至10題的甘蔗題組題，結合製糖工業技術、產業發展、新詩、飲食文學；第22至24題以相同的醫療素材，第32至36題以「虯髯客傳」、「西遊記」古典小說討論「概念框架」融合現代觀點與古典文本對照。

許家瑞說明，整體命題符合108課綱跨領域、跨時代、跨文類融合的精神。命題元素融入「應用文」，「文案」、「APP」等，出過的學測取材如赤壁賦、晚遊六橋待月記等，也以不同風貌再次出現。

至於混合題命題，去年以回憶和記憶為貫串，以4個文本相連貫，有散文、韻文、科普，跨度較大；今年則扣於一個概念，兩個文本，今年文本是文言短篇小說「虯髯客傳」，聚焦在文學評論，許家瑞認為考生作答應該較為容易。

其次，今年主題對焦於「概念框架」，題幹內容結合生活情境與學術情境，引文採取生活情境的日常對話，從人物對話拼湊對「虯髯客傳」及「西遊記」的理解，比起去年的學術文章，更加口語，可讀性更高。

教師團隊成員包括北市內湖高中老師張翼鵬、建中老師楊玉玲、北市萬芳高中老師林岱華、北市成淵高中老師陳怡伶。

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