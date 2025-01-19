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    不放棄就能成為自己的《台灣超人》 250名身障弱勢家庭觀影有感

    新北市教育局與民間企業在板橋大遠百威秀影城舉辦電影《台灣超人》包場活動。（記者董冠怡攝）

    新北市教育局與民間企業在板橋大遠百威秀影城舉辦電影《台灣超人》包場活動。（記者董冠怡攝）

    2025/01/19 17:54

    〔記者董冠怡／新北報導〕為了鼓勵身心障礙學生與支持弱勢家庭，新北市教育局今與金馬影后陳淑芳、多家民間企業在板橋大遠百威秀影城舉辦電影《台灣超人》包場活動，邀請250名國小身心障礙及弱勢家庭的學童及家長免費觀賞；現場觀影的小學生們說，片中每一個角色都很勇敢，身處逆境也能活出精采人生，期許自己也能努力實現夢想。

    後埔國小學生陳巧臻表示，電影很感人，故事中的角色也很勇敢，不會畏懼困難，依然堅持夢想，她以後也要像主角們一樣，努力實現夢想；實踐國小學生林睿宇指出，看完之後覺得非常震撼，讓他更有動力，不要害怕失敗，嘗試去挑戰人生，挖掘自己的潛能極限。

    劉和然表示，《台灣超人》記錄一群在困境中仍勇敢追夢、展現生命韌性的平凡人，突破身體限制、堅持信念，在各自領域發光發熱，正是對孩子們最好的啟示與鼓勵，即便先天條件不完美，只要懷抱希望，努力不懈終能破繭而出，未來將持續結合民間資源，提供給學生更多元的學習機會。

    「只要你不放棄自己，就能成為自己的台灣超人！」促成善舉的業者說，希望透過這次電影包場活動，讓身障學生及弱勢家庭的孩子享受與一般孩子相同的娛樂，並從電影中獲得啟發，培養積極樂觀的人生態度，同時呼籲社會各界一起做公益。

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