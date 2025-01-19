臺南400跨世紀竹溪禪寺佛教文物展 開幕

「臺南400跨世紀竹溪禪寺佛教文物展」今日剪綵揭幕，策展人行政院文化獎、成大建築系名譽教授傅朝卿親自進行導覽。（圖由竹溪禪寺護法協會提供）

2025/01/19 16:38

〔記者王姝琇／台南報導〕「臺南400跨世紀竹溪禪寺佛教文物展」今天在竹溪禪寺文物館登場，不僅見證竹溪禪寺歷史發展脈絡的珍貴文物，更完整收錄「歷代祖師文物展」、「明清文物展」精華內容，展期即日起至4月3日的每週六至週一開放免費參觀。

該展覽由行政院文化獎、成大建築系名譽教授傅朝卿策展，邀副市長葉澤山、竹溪禪寺住持資定法師、台南市佛教會理事長旻慧法師、大台南佛教會理事長宣融法師及地方民代仕紳共同剪綵揭幕。傅朝欽親自進行導覽，深入淺出的說明讓與會來賓對台南佛教史發展有更深入的認識了解。

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竹溪禪寺自17世紀起，從簡樸僧舍蛻變為今日的佛教淨地，在台灣佛教發展史別具意義。大殿第5次重建落成，數百年來文物也受到系統性的整理與保護，共整理出4千餘件文物，包括台南三大名匾之一的「了然世界」匾，還有明朝觀音坐像、名家鑄銅觀音立像，及不同年代牌匾與佛像。

為讓這些文物有機會呈現給民眾，也讓文物有更好保存空間，特別建造「竹溪禪寺文物館」，2到4樓規劃為展出竹溪禪寺歷年古物的空間，5樓則作為藏經閣使用。首度特展即舉辦「臺南400跨世紀竹溪禪寺佛教文物展」。展覽將從即日起到4月3日每週六至週一開放免費參觀。

本次文物展以匾額、文獻與佛像為主，展出分2大部分，第1部分「竹溪造像」展出竹溪禪寺歷代佛像；第2部分為跨世紀文物，分層展出「始見南溪」展出竹溪禪寺的歷史與文物；「募修鼎新」展出清代18、19世紀經清代乾隆、嘉慶與光緒年間多次重修後竹溪禪寺的歷史與文物；「重修續輝」展出歷經20世紀2次重建後竹溪禪寺的歷史與文物；「再造轉譯」展出第5次重建歷史。

「臺南400跨世紀竹溪禪寺佛教文物展」今日剪綵揭幕，策展人行政院文化獎、成大建築系名譽教授傅朝卿親自進行導覽。（圖由竹溪禪寺護法協會提供）

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