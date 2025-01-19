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    學測國綜中間偏難 學習王科技：情境活用題具挑戰性

    大學學今日第2節考國語文綜合能力測驗，「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師韓曌表示，今年屬於中間偏難，主要是情境活用題略多，文言結合白話的對讀題占比約75％。（記者林曉雲攝）

    大學學今日第2節考國語文綜合能力測驗，「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師韓曌表示，今年屬於中間偏難，主要是情境活用題略多，文言結合白話的對讀題占比約75％。（記者林曉雲攝）

    2025/01/19 16:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學學今日第2節考國語文綜合能力測驗，「學習王科技．勝選學習顧問」評論老師韓曌表示，今年是108課綱第4年大考，比起去年題目略難一些，屬於中間偏難，主要是情境活用題略多，文言結合白話的對讀題占比75％。

    韓曌說明，今年考題展現出大考中心貫徹新課綱的決心，題目略難一些，今年古文題的文本非考生熟悉，活用情境題多一些，單選題第6至8題組改寫自作家林文月「山笑」，係向2023年去世的林文月致敬。

    此外，今年第13和14題考出近來非常夯的「MBTI（邁爾斯─布里格斯性格類型）人格題」，韓曌認為，相對於文長又不熟悉的文本，考生寫到這題組時可能會覺得輕鬆一些。

    此外，相對於過往混合題考出2個題組，韓曌表示，今年混合題只有一個題組，採用古文「虯髯客」，但採用「line對話」現代形式，完全是素養題的體現，答題總字數要求150字，對考生是挑戰，平常著重於準備形音義的考生寫起來恐會心慌。

    韓曌說明，但考生如果可以沈下心來答題，今年考題是相對友善，沒有硬知識的艱難文言文，透過文白對讀和文本，拿分不難，但如果考生沈不下來細心閱讀題目，就容易錯過題目的細節。

    韓曌表示，今年比去年略難處在於活用部分，素養導向的情境題有增加，背誦題減少，傳統語文常識已不再出現，8成題目都是考驗學生是否能將文本資訊作有效的擷取，平日如有相關答題經驗的考生會較具優勢。

    國綜簡答，去年140字，150字，比起111和112是拆分2個題組，古典小說，有趣生動，把枯古文，貼近生活，情境題增加。

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