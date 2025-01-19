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    澎湖姑婆嶼紫菜受寒流滋潤 農曆年前罕見第二次採收

    澎湖姑婆嶼野生紫菜，今年罕見在農曆年前進行二次採收作業。（記者劉禹慶攝）

    澎湖姑婆嶼野生紫菜，今年罕見在農曆年前進行二次採收作業。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/19 16:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年寒流接連來襲，野生「黑金」紫菜生長情況良好，澎湖最大野生紫菜產區姑婆嶼，今（19）日展開第2次採收作業，在主管的赤崁龍德宮號令下，210位村民分搭4艘快艇登島採集，每人約有20至30斤的收穫，40斤以上的收獲也大有人在，創下罕見農曆年前第二次採收紀錄。

    今日趁著天氣放晴風勢減弱，赤崁龍徳宮再度進行10多年來，罕見的在年前第二次的採拔行動，雇請4艘快艇載運210位村民前往姑婆嶼進行採擷，由於登島採拔的村民和首次350多人少了100多人，加上島上野生紫菜這段日子受寒流滋潤，生長的非常良好，因此每人約有20至30斤收穫。

    因量多價廉，1斤濕紫菜降至250元、乾紫菜可能下滑到千元以下。但島上紫菜因剛生長品質鮮又嫩，要比第一次好吃，也是民眾過年前購買的最佳時機。澎湖黑金紫菜聲名在外，每年皆在農暦春節前採收，因此被視為是春節的年終獎金，也是不少澎湖居民家庭副業的經濟來源。

    今年率先進行採拔，每位村民皆有3至5台斤收穫的西嶼竹灣紫菜礁，因紫菜範圍不大未見有第二次的採拔行動，需待明年冬季方可前往採拔。除了西嶼竹灣紫菜礁生長野生紫菜之外、湖西、花嶼和北海聞名中外的姑婆嶼，因同樣需在寒冷惡浪中才能良好的成長，今年因數波寒流滋潤，使得各島礁紫菜生長都很理想，範圍較小的島礁年前已開始登島進行採拔作業。

    雖然是第二次採集，但平均收穫量比第一次高。（記者劉禹慶攝）

    雖然是第二次採集，但平均收穫量比第一次高。（記者劉禹慶攝）

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