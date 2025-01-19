蕨類搭配春聯 新春喜氣布置DIY

長榮大學書畫藝術學系師生在台南山上花園水道博物館百年快濾筒室揮毫，寫春聯送給遊客。（記者劉婉君攝）

2025/01/19 16:32

〔記者劉婉君／台南報導〕春節將近，台南山上花園水道博物館與長榮大學書畫藝術學系、植栽業者合作，除了現場揮毫贈春聯，也有蕨類植物上板DIY，助民眾為居家增添新春喜氣。

長榮大學書畫藝術學系的師生，由曾為總統府寫春聯的主任江柏萱帶隊，在百年歷史的快濾桶室，為遊客揮毫書寫春聯，除了有應景的「福」字、「春風得意」、「歲歲平安」等，還有創意對聯及棒球世界12強賽後非常熱門的「台灣尚勇」，吸引許多遊客排隊索取。

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館方與植栽業者合辦的「桃紅柳綠迎春綠植上板」體驗活動，則教導遊客動手在紅色、印有「春」字的木板上，種植各種蕨類，也吸引不少遊客參加。參加的民眾完成作品後，開心地說，要佈置在自家家門口，和親友鄰居一起分享年節喜氣洋洋的美食氛圍。

江柏萱表示，校方多年來一直在高鐵台南站舉辦寫春聯活動，此次是首度進入山區，在充滿文化意涵的水道博物館舉辦活動，師生不僅能展示所學，還能與大眾分享書法之美，「看到大家拿到春聯時的開心神情，我們也感到非常有成就感。」

台南山上花園水道博物館與植栽業者合作，教導民眾製作有年味的蕨類植物上板。（記者劉婉君攝）

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