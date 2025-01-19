上菜了！彰化家扶200戶親子古厝圍爐 財神爺、格格上年菜

彰化家扶中心今天在秀水益源古厝圍爐，格格上年菜給親子享用。（記者湯世名攝）

2025/01/19 16:19

〔記者湯世名／彰化報導〕上菜囉！農曆春節前夕，各界善心人士熱情捐助彰化家扶中心愛心年菜共1700套，今天（19日）在彰化縣秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜 圍爐新年」年菜發放活動，邀請福興、鹿港、秀水鄉近200戶親子參與，準備豐盛的年菜一起圍爐，家扶幹部、民代還扮成格格、財神爺端上年菜，讓親子體驗在歷史悠久的大院中吃辦桌歡天喜地的氣氛。

彰化家扶從10年前發起年菜募集活動，每年農曆年前，由家扶自立青年、社區民眾、社團、公司行號、志工及後援團體等協力認捐，1套、10套不等，為的就是能讓家扶1700多戶家庭能有年菜享用。

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今天重返秀水鄉益源古厝舉辦「幸福年菜、圍爐新年」年菜發放活動，邀請福興、鹿港、秀水鄉近200戶家庭到場參與。活動現場，貴賓分別扮成王爺、財神爺、格格等造型端菜亮相，6道年菜有古早味佛跳牆、雙蔘燉雞、櫻花蝦米糕、干貝海鮮羹、蒜味河粉鮮蝦、冰滷豬腳切片，色香味俱全，讓親子們大快朵頤。

另外還有懷舊闖關活動，有柑仔店、茶葉蛋、捏麵人、祝福丟丟樂等攤位，更有寫春聯及應景彩球DIY，家扶孩子在活動中體會滿滿的年味與祝福，更享受難得親子互動時光，在拿到屬於自己的年菜時，感動的謝謝所有認捐的大善人。

縣長王惠美表示，謝謝家扶長期以來替縣府照顧3千多名孩子，這次透過各界募集有1700套年菜，讓這1700個家庭能夠團圓過好年。

彰化家扶主任王震光表示，春節對於某些家庭來說，充滿了無奈和遺憾。他們可能因為經濟困難，無法準備一頓豐盛的年夜飯，甚至沒有足夠的食物與家人共享。在這樣的年節中，為家扶親子帶來一頓熱氣騰騰的年菜，讓他們感受到節日的溫暖與希望。

彰化家扶中心今天在秀水益源古厝圍爐，財神爺分送糖果給親子們享用。（記者湯世名攝）

彰化家扶中心今天在秀水益源古厝舉辦親子圍爐，格格、財神爺、王爺上年菜。（記者湯世名攝）

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