舉辦「前草創創生活節」高市興仁國中讓市場變好玩

高市興仁國中在前鎮第二公有市場舉辦「2025前草創創生活節」， 學生展示親手製作的木作作品，也獲在地居民肯定。（興仁國中提供）

2025/01/19 18:00

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立興仁國中位於前鎮草衙聚落，並鄰近亞灣區，為讓學生對當地新、舊產業融合及環境保護議題有所關注，校方與中山大學合作開設在地課程，並於本週末在前鎮第二公有市場聯合舉辦「2025前草創創生活節」， 打造市場繽紛樂，同時展示學生的學習成果。

前草創創生活節活動融合傳統市場的熱鬧氛圍與現代創意，展示了各式多元的文化和生活方式。學生不僅精心設計創意攤位，還有結合數位及表演素養及地方人文的「創意舞台秀」演出；「快樂木頭人」則展示學生親手製作的木作作品；「食創課」則呈現學生以實地踏查為基礎，從街角日常飲食探索身邊的「東南亞文化」的成果，進而發現「原來社區裡的越南料理店這麼多」、「菲律賓的巧克力糖超好吃」等。

請繼續往下閱讀...

興仁國中校長楊世傳指出，學校的校訂課程強調學生實踐與創新能力，並培養學生創意與團隊合作精神，透過此次活動，學生們能夠將學習與實踐相結合，深刻體會到創意與社會需求之間的互動，並進一步強化與社區的連結，不少家長及社區居民也紛紛對學生的成果讚賞有加。

中山大學教授吳亦昕表示，中山大學HISP（人文創新與社會實踐計畫）、USR（大學社會責任實踐）計畫以「高雄學」概念作為核心，整合社會、文化、教育、管理等跨領域專業，導入多元學習及知識創新，透過教育協助學生建立在地自我認同，近年來已協助高雄市多所國中小開設在地課程，並媒合多位專業師資到校協助課程發展，成果豐碩。

高雄市經發局主秘陳怡良表示，市府近年投入8億多元振興活化市場環境，大力支持鼓勵市場空間活化運用，帶動市場經濟振興，今日能在前鎮第二公有市場看見學界及教育界共同關注市場發展，十分肯定學校的用心。

前鎮第二公有市場自治會長林瑞和則認為，透過課程帶領學生認識在地環境，並利用市場舉辦成果展出，增加市場的能見度，也讓學生關注在地市場文化。

高市興仁國中學生讓市場也變成表演舞台。（興仁國中提供）

高市興仁國中在前鎮第二公有市場舉辦「2025前草創創生活節」，吸引社區共襄盛舉。（興仁國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法