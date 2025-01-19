美濃新春花海熱鬧開園 4大花區美不勝收

美濃新春賞花活動主題為「蛇來蛇趣~來去美濃尞」，分別規劃有美濃湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等4大花區。（記者蘇福男攝）

2025/01/19 15:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市美濃、杉林區花海陸續綻放，市長陳其邁今天上午為美濃花區熱鬧開園揭開序幕，歡迎各地民眾新春前來賞花。

高雄市府農業局與美濃、杉林區公所連手規劃57公頃花海，共8大花區，種植向日葵、百日草及大波斯菊等花草，目前已陸續百花齊開，至春節連假為最佳賞花期。

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美濃今年新春賞花活動主題為「蛇來蛇趣~來去美濃尞」，分別於美濃湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美等4大花區，設置3米高巨大化裝置藝術，其中，幸福平安花區特別結合高雄冬日遊樂園「吉伊卡哇」主題，設置巨大化食物裝置藝術，為美濃春節賞花增添趣味，連日來已吸引大批路過遊客拍照打卡。

陳其邁今天上午10點半，與立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑和地方民代仕紳共同為今年花季熱鬧揭開序幕，並現場DIY手作花束，增添年節喜氣。

陳其邁致詞時感謝地方民代爭取客家預算不遺餘力，也感謝議會對東九區觀光各項建設活動與治水預算的支持，給予市府最大協助，他表示，一定與所有里長共同建設美濃，全力推動治水、運動中心及各項建設，打造美濃為宜居慢活的好地方。

農業局補充，杉林區花區以豐富瓜類營造幸福甜意象，分別於月光花區（杉美路旁）及月眉花區（高129線旁）擺上巨大南瓜、木瓜、絲瓜，另有杉林大橋花區及通往甲仙台29線旁的新庄幸福花區，邀請大家來拍照打卡、採果，吃在地農特產。

花田裡有3米高巨大化裝置藝術。（記者蘇福男攝）

高雄市美濃、杉林區花海陸續綻放，市長陳其邁（左3）今天上午為美濃花區熱鬧開園揭開序幕。（記者蘇福男攝）

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