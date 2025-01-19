整修逾60年老屋僅花一天 屋主感動直言「新年最暖禮物」

善種子義工團動員96人僅花一天時間，就將李婦住家翻新令人讚嘆。（記者李文德攝）

2025/01/19 18:36

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮下溪里李姓母子為中低收入戶，其住屋已超過60年，屋內電線管路、家具甚至廚房設備皆損壞，地方向雲林縣府通報後啟動「雙B計畫」弱勢房屋修繕計畫，請台灣善種子義工團協助翻新，昨96名義工整修後，今（19）日舉辦交鑰儀式。李婦看著全新樣貌的房屋，不斷感謝所有義工傾力相助，更感動地說「可以過好年了」。

54歲李婦與36歲兒子同住於虎尾下溪里，被列冊為中低收入戶，且為中度身障，分別從事回收、加油站工作，經濟能力無法負擔60年以上老屋修繕，因此里長張美華向縣府通報，啟動房屋修繕計畫，由善種子義工團協助。

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義工團理事林其茂表示，李婦住家屬於「竹管厝」，屋頂滲漏嚴重，淋壞了李婦作為嫁妝的家具，其電線管路也焦化，甚至還拉起延長線，恐有電線走火疑慮，因此立即啟動修繕。月初先將其大型家具搬出，昨正式啟動工程。

林其茂表示，一共96名義工加入修繕行列，分電器、電線、粉刷等10組，早上7點開始分批進屋施工，屋頂漏水的部分已更換磚瓦，電線線路、插座、冷氣和所有照明管線都換新，連同衛浴、家具、家電也幫其換新，「從天上到地上都修繕一輪」。

雲林縣長張麗善與虎尾鎮長林嘉弘、縣府社會處長林文志等人一同出席交鑰儀式，並送上物資及紅包當作「入厝禮」，走進房屋一看眾人也都不敢相信，這些僅花一天就完成，大家為之讚嘆。

張麗善表示，雙B計畫透過社政、戶政、警消、衛政、村里長等資源展開普查，現有200戶房子需修繕，已完成住屋修繕103戶，感謝義工團不辭辛勞與縣府合作，給弱勢族群溫暖及關懷。

李婦看見房屋煥然一新，感動地不斷說「謝謝」，稱這是農曆過年前最大的新年賀禮。

善種子義工團動員96人僅花一天時間，就將李婦住家翻新令人讚嘆。（記者李文德攝）

虎尾李姓母子經台灣善種子義工團協助修繕房屋，今舉辦交鑰儀式。（記者李文德攝）

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