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    台北探索館熄燈後將轉型納入台北城博物館 預計2027完工

    台北探索館過去展示台北市重要歷史與文化展示地，在營運22年後，已在去年12月30日結束營運。（圖由台北市觀光傳播局提供）

    台北探索館過去展示台北市重要歷史與文化展示地，在營運22年後，已在去年12月30日結束營運。（圖由台北市觀光傳播局提供）

    2025/01/19 16:14

    〔記者蔡思培／台北報導〕位於台北市政府內的台北探索館，過去展示台北市重要歷史與文化，在營運22年後，已在去年12月30日結束營運，讓許多市民感到不捨。不過台北市政府已將探索館規劃列入市政大樓延壽計畫中，將透過促參方式在整合至在台北市議會舊址新建的「台北城博物館」，以創新方式呈現台北歷史及發展歷程，預計2027年可完工。不過民進黨北市議員陳怡君批評，市府原本在討論延壽計畫時都未將台北探索館納入，也沒有編列預算，是因為議員關心此案，市府為應付議員才急就章。

    北市財政局表示，此案為促參案，市府未編列預算，1月22日舉辦公聽會，廣納各界意見，預計2027年可完工點交市府。北市觀光傳播局說明，未來會配合市府台北城市博物館規劃，以構建城市市民認同感為核心，發揮研究典藏、展示教育、城市行銷與國際交流等功能，創新呈現台北歷史、現況及未來遠景。

    據市府規劃，台北城博物館將位於中山南路與忠孝西路交叉口的台北市議會舊址，博物館將由觀傳局、都發局及財政局促參建設，並由觀傳局負責未來經營與管理，初步規劃有原台北探索館的展覽內容、文化觀光空間及市議會歷史紀錄展示。目前台北城相關遺產、原台北探索館內史料已依文化資產保存規範完成整理，未來會在新館中重新呈現，為市民帶來嶄新的參觀體驗。

    國民黨北市議員曾獻瑩指，台北探索館規劃已列入市政大樓延壽計畫中，他身為民政委員會召集人支持此計畫，委員會通過預算，期盼未來的台北城博物館不僅延續探索館教育功能，也能成為促進親子互動與文化傳承的重要據點，讓探索台北的故事能傳承。

    陳怡君指出，原本秘書處或觀傳局在討論延壽計畫時，都未將台北探索館納入，如今因為有議員關心台北探索館，就趕快找個地方納入場所。她也拿出去年2月20日市政會報紀錄，當時關於台北探索館都僅止於將探索館財產及物品移置他處討論，對新會館遷移及選址並無著墨，也沒有編列預算，她質疑市府是為了應付議員才急就章。

    台北探索館去年底曾舉辦「細數22年足跡，用感恩說再見!」回顧展。（圖由台北市觀光傳播局提供）

    台北探索館去年底曾舉辦「細數22年足跡，用感恩說再見!」回顧展。（圖由台北市觀光傳播局提供）

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