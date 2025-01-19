114年大學學測 國綜試題與解答
114年大學學測今天第二天考試。（記者許麗娟攝）
〔即時新聞／綜合報導〕大學學測今天下午首節考國綜（國語文綜合能力測驗）。國綜參考解答由學習王科技◎勝選學習顧問提供，正確答案請以大考中心公布為準。
（第0頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第1頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第2頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第3頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第4頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第5頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第6頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第7頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第8頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第9頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第10頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）
（第11頁，解答／學習王科技◎勝選學習顧問提供，試題／大考中心提供）