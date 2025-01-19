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    藍白刪交通部道安預算 靖娟基金會：勿當交安推動之罪人

    藍白統刪交通部道安預算，靖娟基金會執行長許雅荏（中）今呼籲藍白勿當交通安全推動之罪人。（資料照）

    藍白統刪交通部道安預算，靖娟基金會執行長許雅荏（中）今呼籲藍白勿當交通安全推動之罪人。（資料照）

    2025/01/19 16:59

    〔記者林曉雲／台北報導〕針對立法院審查今（114）年度預算，藍白大規模刪除交通宣傳及道安預算，靖娟文教基金會今日發聲明，嚴正呼籲「交通安全改革」不能走回頭路，去年（113年）兒少交通事故死傷數居高不下，僅倚賴執法取締，不足以改變「行人地獄」事實，道安須從3E（工程、教育、執法）全面落實改善，立院應實質審查交通部編列「媒體政策及業務宣導費」，而非盲目統刪，藍白勿當交通安全推動過程的罪人，行人地獄的改善需行政、立法、民間、國人相互合作，以追求道安零死亡願景。

    靖娟基金會執行長許雅荏表示，去年兒少事故新聞排名最高的是交通事故，7成肇責是駕駛人，除了執法工作要持續落實，路口改善、行穿線照明及學區附近的人行道拓寬等工程也很重要，且更有賴於交通安全意識的宣導與提升，推動3E（工程、教育、執法）缺一不可。

    近年中央政府積極處理「行人地獄」議題，保護用路人安全是交通部的責任，道安改善需從3E全面落實，在工程面交通部、內政部應持續推動道路交通工程改

    善。然而工程面外，更重要是駕駛與行人觀念，包含未停讓行人、未在轉彎路口停讓、未注意左右來車、未依標誌標線行走等，這些都必需透過交通安全教育以及宣導落實提升國人用路觀念。

    許雅荏表示，讓靖娟基金會感到遺憾的是，國民黨和民眾黨數名立委表面上支持交通改善3E，在預算審查時卻統刪約1.3億元，這筆預算內容，包含了「形

    塑停讓文化」、「因應交通法令修正」等宣導項目，形同消滅所有一般民眾掌握最新交通安全知能的管道，交通部也更將無法透過適性、多元方式進行交安知識宣導，民眾維護自身安全的認知將無限期延宕，也可能造成民眾在未知的情況下損及個人權益，靖娟不樂見。

    靖娟基金會期待針對項目內容進行綜合研議與完整溝通，以及對於執行方式有多面向討論與調整，且立基在科學管理的基礎之上。 許雅荏表示， 在去年通過「行人交通安全設施條例」後，許多宣導都涉及保護用路人的新措施，需要的是面向不同用路人進行更多的社會溝通與討論，才能邁向道路環境共融的理想和目標。

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