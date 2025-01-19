學測國文考MBTI 台中考生：白話文比文言文難

學測國文考MBTI ，台中考生表示白話文比文言文難。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/19 15:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學測國文能力綜合測驗登場，出現時下流行的MBTI人格類型評量工具，要用MBTI幫儒家與道家做分類，題目新穎，但台中考生反映，畢竟不是人格分類，感覺抽象不易判別；因多數題目多考驗文意理解，「白話文比文言文還難」，整體感覺中間偏難。

台中一中施姓及張姓考生指出，今年有一題考將儒家與道家依MBTI特性進行性格分類，雖是結合流行的趨勢命題，感覺新鮮，但畢竟分類對象不是人，感覺抽象不好下筆。

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此外，台中一中賴姓考生指出，以往題組頂多有3題，這次有題組出現5題，要分析杜牧的「赤壁」與蘇軾的「赤壁賦」的用字遣詞不同等，每一小題都要再次細讀文章找線索推論，很花時間，不好答題。

台中一中邱考生指出，今年文言文比重跟往年差不多，難度不高，反而是白話文的考題難度高，因為很多題目的選項考得很細，要仔細判讀文章看出差異才能選答，很花時間，若判斷不精確也容易出現模擬兩可的答案不知如何下手。

另外，台中一中施姓考生說，手寫題考「虯髯客傳」、「西遊記」的人物行為框架概念，抽象不好判斷；今年國文感覺中間偏難。

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