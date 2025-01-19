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    學測國綜閱讀測驗有網路用語 高雄考生：不是很懂

    大學學測第2天下午進行國綜與國寫的測驗。（記者許麗娟攝）

    大學學測第2天下午進行國綜與國寫的測驗。（記者許麗娟攝）

    2025/01/19 15:52

    〔記者許麗娟／高雄報導〕大學學測今（19）日第2天下午先進行國語文綜合能力測驗，高雄考生認為難易度中等、到適中偏難皆有，白話文閱讀比較燒腦，尤其網路用語若熟悉有點看不懂。

    旗美高中社會組考生張宸瑜說，單選題比較好寫，有些是之前上過的課文內容，有複習的話可以大致可以理解考題中文言文在說什麼，多選題有些素養題接近現在學生生活的可接觸到的事物，另外，高二上過的《虬髯客傳》問李靖與紅拂女、虬髯客，身分跳脫框架的轉換，因有讀過所以好答題，反而覺得閱讀測驗很難，有網路用語不太清楚、很多看不太懂。

    中山高中自然組考生武以耘認為，非選不難，多選有點難，考《虬髯客傳》相對簡單，因為興趣對這篇小說比較熟，讀選有點難。

    三民高中林姓考生認為，白話文閱讀有點難理解表達意涵，文章內容較為抽象，題意較不清晰。整體題型與往年差不多，但也有類似MBTI等較新穎的內容。

    鳳新高中吳姓考生提到，除了基本題，國綜並無特別生澀的內容，符合近年趨勢，單純只考課文死背的部分少，較重理解。白話文與文言文占比跟去年差不多，但文言文有漸少的情況。印象最深的是赤壁之戰，文章篇幅長，加上唐詩宋詞的綜合論述令人印象深刻。

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