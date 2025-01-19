桃園假日花市連續營業16天 除夕不打烊

桃園假日花市因應春節採買需要，從1月18日起至2月2日連續營業16天，市長張善政19日前往花市向攤商及民眾拜早年，近千個福袋瞬間發放完畢。（圖由桃市府提供）

2025/01/19 15:49

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園假日花市因應春節採買需要，從1月18日起至2月2日連續營業16天，營業時段從上午7點30分至下午5點30分，包括除夕也不休息，市長張善政今（19）日前往花市向攤商及民眾拜早年，近千個福袋瞬間發放完畢。

張善政表示，感謝桃園市園藝花卉協會攤商用心準備多樣化的年節花卉商品，歡迎市民前往採買，為新春增添喜氣，共同迎接小龍年；他也提到，農業局去年協調台電公司，完成花市營業用電的接電作業，提升用電安全性與穩定性，讓攤商能更安心經營，民眾也能享受良好的購物體驗。

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農業局表示，桃園是北部草花生產重鎮，更有「草花王國」美名，其中，桃園市生產的盆花占了全國總產值42%，桃園假日花市自1994年設立迄今，位置緊鄰虎頭山風景區、桃園巨蛋及中興公園等景點，每逢假日許多民眾前來遊玩也順便賞花、買花，春節過年，花市也販售許多應景花卉，方便民眾增添年節氣氛。

桃園假日花市因應春節採買需要，從1月18日起至2月2日連續營業16天，市長張善政19日前往花市向攤商及民眾拜早年，近千個福袋瞬間發放完畢。（圖由桃市府提供）

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