邁入第6年 鍾東錦捐百萬薪助學

苗栗縣長鍾東錦任議長起，每年捐出100萬元薪資，作為中港溪3鄉鎮市中小學生獎助學金，邁入第6年度捐助。（圖由縣府提供）

2025/01/19 15:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦任議長起，每年捐出100萬元薪資，作為中港溪3鄉鎮市中小學生獎助學金，今天辦理第6年度捐助，共有頭份、三灣、南庄200名學生受惠。鍾東錦鼓勵學子們認真向上積極學習，也盼將來能夠回饋鄉里，幫助更多需要幫助的人，延續愛鄉行動精神。

鍾東錦出身礦工家庭，家境清寒，國中獲頒獎學金而受益良多，他擔任議長後每年捐出100萬元薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，每年資助200名頭份、三灣及南庄地區清寒優秀學子，每人5000元，今年邁入第6年，累計達1200名學子受惠。

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獎助學金頒贈典禮今天上午在頭份興華高中禮堂舉辦，頭份、三灣、南庄的中小學校長、受獎學生及地方人士齊聚一堂；鍾東錦與妻子陳美琦逐一頒贈獎助學金給孩子們。其中，建國國小學生徐千堉因天生肌肉無力作為身心障礙學生，憑藉其不屈不饒的精神努力克服障礙，並在學業上取得優越的成績。

鍾東錦表示，今年縣府也結合民間企業資源，成功募集了550萬元的獎助學金，頒發1000名學生每人5000元的獎助學金，及福興武術國中小寒假集訓營養金與建國國中慈暉分校助學金，共同協助清寒學子完成學業並鼓勵苗栗縣品行優良、才藝績優、體育績優的優秀學子。

苗栗縣長鍾東錦任議長起，每年捐出100萬元薪資，作為中港溪3鄉鎮市中小學生獎助學金。（圖由縣府提供）

獲獎學生建國國小學生徐千堉因天生肌肉無力作為身心障礙學生，憑藉其不屈不饒的精神努力克服障礙，並在學業上取得優越的成績。（圖由縣府提供）

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