為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    邁入第6年 鍾東錦捐百萬薪助學

    苗栗縣長鍾東錦任議長起，每年捐出100萬元薪資，作為中港溪3鄉鎮市中小學生獎助學金，邁入第6年度捐助。（圖由縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦任議長起，每年捐出100萬元薪資，作為中港溪3鄉鎮市中小學生獎助學金，邁入第6年度捐助。（圖由縣府提供）

    2025/01/19 15:19

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦任議長起，每年捐出100萬元薪資，作為中港溪3鄉鎮市中小學生獎助學金，今天辦理第6年度捐助，共有頭份、三灣、南庄200名學生受惠。鍾東錦鼓勵學子們認真向上積極學習，也盼將來能夠回饋鄉里，幫助更多需要幫助的人，延續愛鄉行動精神。

    鍾東錦出身礦工家庭，家境清寒，國中獲頒獎學金而受益良多，他擔任議長後每年捐出100萬元薪水設立「愛鄉行動獎助學金」，每年資助200名頭份、三灣及南庄地區清寒優秀學子，每人5000元，今年邁入第6年，累計達1200名學子受惠。

    獎助學金頒贈典禮今天上午在頭份興華高中禮堂舉辦，頭份、三灣、南庄的中小學校長、受獎學生及地方人士齊聚一堂；鍾東錦與妻子陳美琦逐一頒贈獎助學金給孩子們。其中，建國國小學生徐千堉因天生肌肉無力作為身心障礙學生，憑藉其不屈不饒的精神努力克服障礙，並在學業上取得優越的成績。

    鍾東錦表示，今年縣府也結合民間企業資源，成功募集了550萬元的獎助學金，頒發1000名學生每人5000元的獎助學金，及福興武術國中小寒假集訓營養金與建國國中慈暉分校助學金，共同協助清寒學子完成學業並鼓勵苗栗縣品行優良、才藝績優、體育績優的優秀學子。

    苗栗縣長鍾東錦任議長起，每年捐出100萬元薪資，作為中港溪3鄉鎮市中小學生獎助學金。（圖由縣府提供）

    苗栗縣長鍾東錦任議長起，每年捐出100萬元薪資，作為中港溪3鄉鎮市中小學生獎助學金。（圖由縣府提供）

    獲獎學生建國國小學生徐千堉因天生肌肉無力作為身心障礙學生，憑藉其不屈不饒的精神努力克服障礙，並在學業上取得優越的成績。（圖由縣府提供）

    獲獎學生建國國小學生徐千堉因天生肌肉無力作為身心障礙學生，憑藉其不屈不饒的精神努力克服障礙，並在學業上取得優越的成績。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播