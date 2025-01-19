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    台中警所長攜手企業 白米善款送暖50戶清寒家庭

    邱量虔（左一）近日攜手企業歲末送暖。（圖由警方提供）

    邱量虔（左一）近日攜手企業歲末送暖。（圖由警方提供）

    2025/01/19 15:23

    〔記者許國楨／台中報導〕農曆新年即將到來，一向急公好義的台中市第四分局南屯派出所長邱量虔，展現守護地方的溫暖，近日攜手精密機械園區協力企業廠商，共同為弱勢清寒民眾送上善款及白米物資，計有50戶家庭受惠，以實際行動傳遞溫暖，讓大家感受到節日溫馨及社會正能量。

    第四分局指出，所長邱量虔長期關注地方弱勢群體，被地方親切地稱為「土地公」，這次活動特別聯合企業力量，將愛心化為實際行動，為轄內生活困難的家庭送上新年的祝福，受惠家庭多為獨居長者或因病無法工作的居民，他們平日靠著政府單位的協助勉力度日，但在歲末年終，生活壓力尤顯沉重。

    為讓這些家庭能安心過年，邱帶領里長、管區員警與志工，逐戶走訪，親手將善款與白米送到居民家中，每一份捐助不僅包含實質幫助，更是濃厚的情感支持，為這個寒冬增添一絲暖意。

    受助的6旬阿伯表示，年輕時從事工地工作四處為家，因終身未娶加上年邁父母已離世，4年前選擇落腳於南屯區，但早年飲酒及飲食不正常致腎臟功能低落，週週都要去醫院洗腎，打零工獨居生活已久的他，接過紅包、物資的同時，覺得又驚又喜，自嘲艱苦人能得到眾人的愛心捐款及加油打氣，就像是蛇年小確幸般開心。

    邱表示：這個善心念想的出發點在於，透過捐贈慰問紅包、民生物資等方式，結合企業社會資源，拋磚引玉，讓更多人投入推動公益活動，共同打造充滿溫度的社會氛圍，讓人安心過好年，企業代表也提到：「希望透過這份心意，能讓弱勢家庭過得更溫暖安心。」

    邱量虔（左一）近日攜手企業歲末送暖。（圖由警方提供）

    邱量虔（左一）近日攜手企業歲末送暖。（圖由警方提供）

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