關懷弱勢 嘉市虎爺會行善團、台南保生慈善會有愛

台南市保生慈善會今到嘉義市捐贈物資、助學紅包，關懷弱勢家庭。（圖由世界展望會嘉義辦公室提供）

2025/01/19 15:08

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節將至，嘉義市虎爺會行善團、台南市保生慈善會今天不約而同舉辦寒冬送暖活動，分別關懷低收、中低收入戶家庭，以及關懷世界展望會扶助弱勢家庭，在寒冷冬天，送上社會善心暖流。

嘉義市虎爺會行善團連續舉辦14年寒冬送暖活動，今年延續去年模式，集結知名的美食餐車，在大華路舉行「餐車市集、公益義剪」活動，發放嘉義市低收、中低收入戶近千戶、人安基金會約80戶消費券，讓弱勢家庭在農曆春節前逛市集、感受過年熱鬧氛圍。

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嘉義市虎爺會行善團理事長黃佳正表示，以往寒冬送暖活動多以辦桌情形舉行，後來愈來愈多慈善團體舉辦辦桌，行善團去年開始以發送消費券方式，結合餐車市集，讓弱勢家庭感受過年的氣氛。

黃佳正說，嘉義市虎爺會行善團由前會長2011年創立，秉持宗教「教人為善」精神，持續幫助弱勢族群朋友，近年環保意識崛起，節省下虎爺聖誕鳴放鞭炮等活動經費，舉辦慈善市集、義剪等活動；今年捐贈嘉義市低收、中低收入戶與人安基金會等弱勢團體攤販消費券100萬元，並結合反毒品宣導、社區團體演出，希望弱勢族群走出來，感受社會溫暖。

台南市保生慈善會長吳森原今率41名會友到嘉義市玉山國中，關懷世界展望會扶助的弱勢家庭與學童，發送給80戶弱勢兒童與家庭民生物資，捐贈40萬元助學紅包。

世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，每年歲末都會舉辦「紅包傳愛」活動，號召民眾與企業捐款，給予家庭民生物資、過個好年，感謝保生慈善會的物資捐助，並捐贈40萬元響應助學紅包，讓家長在過年後不用為孩子開學後繳交的學費擔憂。

嘉義市虎爺會行善團榮譽理事長何照勇（左）、現任理事長黃佳正（右）感謝參與的團體、攤商，一起寒冬送暖、關懷弱勢。（記者王善嬿攝）

嘉義市虎爺會行善團結合餐車市集，邀請低收、中低收入戶逛市集提前感受農曆過年氣氛。（記者王善嬿攝）

今餐車市集結合公益義剪活動，讓弱勢家庭寒冬感受社會暖流。（記者王善嬿攝）

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