南市實物愛心銀行第5區分行 發放300戶弱勢戶50萬元物資

南市實物愛心銀行第5區分行啟用後，舉辦寒冬送暖慰問物資發放活動，讓民眾有個溫暖的年節。 （圖由南市社會局提供 ）

2025/01/19 15:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市實物愛心銀行第5區分行揭幕啟用，舉辦寒冬送暖慰問物資發放活動，共計有南市300戶弱勢家庭領取到豐富的民生物資以及現金券，度過溫暖的年節，發放金額約50萬元。

南市社會局表示，南市實物銀行將南市規劃為5大服務區，透過委託實體店面、合作分行及實物分站，委由各民間社福團體及基金會設置委託實體店面，並與其他民間單位以合作模式設置合作分行 ，另由委辦單位設置實物分站，增加服務覆蓋率。

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南市實物愛心銀行第5區分行自今年1月1日起由高雄市社福慈善總會承接，服務轄區計有南區、東區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎嶇6個行政區，並設立合作分行及分站，讓偏鄉弱勢民眾，可就近申請與使用服務。

高雄市社福慈善總會理事長李昭揚表示，希望透過與地方企業的合作得以整合更多社會資源，持續推動弱勢服務計畫，創造「人人有飯吃，家家有溫暖」的社會願景。

南市社會局長盧禹璁表示，社會局在年前積極媒合民間熱心企業、宗教、寺廟與善心人士舉辦年菜、寒冬送暖物資發放活動，包含國際獅子會300E-1區、喜憨兒台南庇護工廠、關廟山西宮、尚余慈善事業基金會、南市慈善會、林美燕議員、南市三義堂愛心協會、噶瑪噶居寺、公所物資捐贈等128個單位慈善單位捐贈物資，市值合計逾964萬元，逾2萬7000人次受益。倘若有經濟困難且有物資需求的市民，歡迎洽詢實物愛心銀行各分行，或洽南市社會局社會救助科洽詢。

南市實物愛心銀行第5區分行服務轄區，計有南區、東區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎嶇6個行政區。（圖由南市社會局提供）

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