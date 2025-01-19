萬金杜鵑迎新春 花藝裝置新北市府展出

新北市政府大門口運用萬金杜鵑及茶花展出花藝裝置藝術，展期至2月14日。（圖由農業局提供）

2025/01/19 14:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕農曆春節腳步將近，新北市府邀請國內知名花藝師、CNFlower（西恩）創辦人凌宗湧，攜手萬里、金山地區青昀苗圃、茂生苗圃、利和苗圃及明山園藝，在市府大門入口處展出花藝裝置藝術，展期即日起至2月14日。

農業局長諶錫輝指出，萬金地區栽培生產杜鵑花近半世紀，花農傳承已至第3代，目前種植規模達30公頃，年產量多達600萬株，提供全台將近8成的綠美化杜鵑花苗，品質及數量堪稱全台之冠。

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諶錫輝說，此次展示的萬金杜鵑春節裝置作品重現去年花展行動溫室「春之窗」，搭配平戶杜鵑、西洋杜鵑、皋月杜鵑、久留米杜鵑等4大杜鵑品種布置，裝設紅燈籠、春聯等增添年節氣氛，夜間也會點燈襯托美麗風采，展期即日起至2月14日止。

農業局表示，杜鵑花自古以來象徵美好、吉祥與繁榮，擁有「鴻運高照，永遠屬於你」的美麗花語，市府以萬金杜鵑為主體搭配茶花，作為開啟全新一年的好彩頭花景，祝福市民蛇年富貴平安。

另外，2025年萬金杜鵑花展將擴大展區，從萬里瑪鋉溪畔的觀光公園及瑪鋉運動公園延伸至金山中山溫泉公園，展期2月27日起至3月30日。今年除了有跨界藝術家與花農合作布展，金山中山溫泉公園也將邀請10組專業花藝及景觀團隊，打造各式萬金杜鵑花藝作品。

新北市政府在市府大樓門口打造杜鵑花的花藝裝置作品，增添年節氣氛。（圖由農業局提供）

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